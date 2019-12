Die erste SPÖ-Chefin vergisst auf den Dialog mit den roten Frauen. Dabei könnten diese die Hausmacht der Pamela Rendi-Wagner sein

Das Büro der SPÖ-Frauen in der Parteizentrale in der Wiener Löwelstraße ist ebenso überschaubar wie Budget und Personalstand. Drei Mitarbeiterinnen halten die Stellung, eine von ihnen ist vom Personalabbauprogramm der Parteispitze bedroht. Und das, obwohl Geschäftsführerin Andrea Brunner -"typisch weiblich" lösungsorientiert - ihr Amt als stellvertretende Bundesgeschäftsführerin der SPÖ auch deswegen zurückgelegt hat, um mit der eingesparten Gage ihre Kollegin im Frauenbüro zu halten. Und, obwohl den taumelnden Sozialdemokraten oft empfohlen wird, "jünger und weiblicher" zu werden.

Dabei hat die SPÖ die erste Vorsitzende in 130 Jahren Parteigeschichte, und Pamela Rendi-Wagner wäre, so meinen sogar ihre Kritiker, eigentlich der Idealtypus für "jünger und weiblicher": modern, gut ausgebildet, gewinnend im direkten Gespräch. Und doch ist die Partei mit ihrer Chefin unglücklich wie selten zuvor.

Die SPÖ-Frauen wären die logische Hausmacht Rendi-Wagners. Sie sind grundsätzlich loyal zu anderen Frauen in den roten Reihen. Sie haben meist Themenführerschaft in frauenpolitischen Fragen. Gezielt werden hier junge Mitstreiterinnen ausgebildet und unterstützt.

Und doch tut die angezählte SPÖ-Chefin wenig, um sich dieses Rückhalts zu versichern. Einsam trifft sie ihre Entscheidungen, im Hintergrund ziehen vor allem Männer die Fäden. Die Vorsitzende der SPÖ-Bundesfrauenorganisation Gabriele Heinisch-Hosek würde sich von der Parteichefin mehr erwarten: "Wir sind stolz darauf, dass wir nach 130 Jahren die erste Frau an der Spitze haben. Aber es ist wichtig, dass die Vorsitzende auch weiß, dass sie uns die Solidarität, die wir ihr entgegenbringen wollen, auch entgegenbringen soll. Das ist ein Geben und ein Nehmen, das ist gerade in einer Krisensituation wichtig wie jetzt, wo in der SPÖ alles in Frage gestellt ist."

Rendi-Wagner sollte auf die "Stabilität der Frauenorganisation zurückgreifen. Nimm in Anspruch, dass wir eine starke Kraft in dieser Partei sind und lass uns nicht im Stich -dieses Angebot haben wir an sie formuliert und das werden wir nun mit ihr diskutieren. Wir wünschen uns mehr Dialog mit ihr, sie muss die gereichte Hand nur nehmen. Unsere Vorsitzende täte gut daran, auch zu holen, was wir ihr anbieten können", appelliert Heinisch-Hosek an die Parteichefin. Und kündigt an: "Wir werden lauter und lästiger werden."

Das Kampagnenthema für das nächste Jahr haben die SPÖ-Frauen bereits bei einer Klausur letztes Wochenende festgelegt: "A wie Arbeit". Und das kommentiert Heinisch-Hosek mit einem deutlichen Seitenblick auf die aktuellen Ereignisse in der Parteizentrale und die Kündigungsanmeldung von 27 Mitarbeitern beim AMS. "Ich goutiere absolut nicht, was hier passiert. Da gibt es erbitterten Widerstand, weil es auch eine Kollegin aus dem Frauenbüro betreffen soll. Das werden wir und das sollen wir nicht zulassen. Arbeiten, unabhängig und selbstständig zu sein, ist das wichtigste Thema von allen."

Für das Krisenmanagement der Bundesgeschäftsführung findet die langjährige Spitzenpolitikerin deutliche Worte: "Das war ein empathieloses, dilettantisches, absolut nicht menschenfreundliches Vorgehen." Welche Verantwortung die Parteichefin dafür habe? "Ich denke, dass die Geschäftsführung leider dieses Mail mit den Informationen zu den bevorstehenden Kündigungen ausgeschickt hat und erst danach die Gespräche führt. Ob die Vorsitzende das gewusst hat, muss man sie selbst fragen. Es war jedenfalls nicht klug, das so zu machen."

Frauen in einer Männerpartei

Auch wenn die SPÖ die Frauenrechte schon früh auf der Agenda hatte, tut sich die Partei schwer mit Frauen in Spitzenfunktionen, ja sogar mit der Gleichberechtigung in der Arbeitswelt. "Wir sind eine sehr strukturkonservative Partei. Wir haben noch sehr viele Männer, die etwas althergebracht sind in ihrem Tun und ihrem Denken", bestätigt Heinisch-Hosek. "Ich kenne Männer in der SPÖ, die sich immer noch nicht bereit erklären, in Väterkarenz zu gehen. Und es mag Bürgermeister im ländlichen Raum geben, ich sage jetzt bewusst die männliche Form, die noch der Auffassung sind, der Kindergarten muss am Nachmittag nicht offen haben, weil es besser wäre, wenn die Frauen sich um die Familie kümmern."

Die Parteichefin selbst hat in einem Interview die Kritik an ihr auch darauf zurückgeführt, dass sich Männer mit einer Frau an der Spitze schwertun. Heinisch- Hosek: "Da gibt es persönliche Befindlichkeiten mancher Männer, die es nicht aushalten, sich zurückzuhalten. Ich blicke in den Westen und sag Ihnen ehrlich: Der Sager, eine Frau mit Doppelnamen wählt man nicht, das richtet sich von selbst. Der Typ disqualifiziert sich mit so einer Aussage. Das hilft der Sache gar nicht." Und dafür, dass ihre Parteikollegen in der Steiermark nach dem Rücktritt von Michael Schickhofer binnen Stunden einen 60-jährigen Mann als dessen Nachfolger auserkoren, und eher nicht weiblicher und jünger werden wollten, findet die Frauenchefin klare Worte: "Von Schickhofer weiß ich, dass er wirklich Geld für Frauenprojekte locker gemacht hat. Wenn die Entscheidung der steirischen Sozialdemokraten nun Anton Lang mit 60 ist, dann hoffe ich, dass er gute Frauenpolitik machen wird. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Aber Signale sehen anders aus."

