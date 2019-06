"Erholen und Energie tanken", das wollte Helene Fischer in den letzten Monaten. Nun überrascht die Schlagersängerin mit emotionalen Worten.

Für viele war es eine gefühlte Ewigkeit. Helene Fischer zog sich knapp ein halbes Jahr zurück - zumindest auf Social Media. Die Instagram-Pause verärgerte so manchen Fan, andere wiederum konnten die Auszeit der Schlagersängerin nachvollziehen.



Intime Worte der Schlagersängerin

Am Donnerstag dann eine Nachricht der 34-Jährigen. Und die fiel ziemlich intim und emotional aus. In ihrem ausführlichen Statement schildert Helene Fischer ihre Gefühle: "Und gerade in diesen Phasen merke ich, wie beflügelnd und reich das Leben sein kann, weil man wirklich nicht viel braucht, um glücklich zu sein." Die erfolgreiche Sängerin hat für sich den wahren Luxus definiert: "Das zu erkennen, anzunehmen, sich dankbar auf jeden Tag zu freuen und seinen geliebten Menschen das Gleiche zurück zu geben, ist im Moment wahrer Luxus für mich!"

Fischer begründet ihre Auszeit damit, dass sie sich Zeit für ihre Familie, Freunde, ihre Liebsten nehmen will. Zudem wolle sie sich "von allem, was in den letzten zwei Jahren passiert ist, etwas erholen und wieder neue Energie tanken für Neues!"

Helene macht noch weiterhin Pause

Energie scheint die Helene bereits getankt zu haben. Denn neben ihren emotionalen Worten, präsentierte sie ihren Fans nämlich auch noch einen neuen Song, den sie für den deutschen Kinofilm "Traumfabrik" eingesungen hat. "Traumfabrik" ist ein deutscher Kinofilm von Martin Schreier mit Emilia Schüle (Charité") und Dennis Mojen ("Morgen hör ich auf") in den Hauptrollen, der am 4. Juli startet. Es geht um eine Liebe, die im Filmstudio Babelsberg beginnt und durch den Mauerbau in Berlin bedroht wird.

» Wertvolle Lebenszeit «

Aber die Pause ist noch nicht vorbei. Helene Fischer hofft auf das Verständnis ihrer Fans und schreibt: " Ich freue mich jetzt schon auf viele weitere schöne Augenblicke mit euch - aber ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel, wenn ich erst mal weiterhin diesen Weg der wertvollen Menschen- und Lebenszeit gehe und einfach mal Job Job sein lasse und in vollen Zügen das Leben genieße, mit allem Drum und Dran - auch mit ein paar Wohlfühlpfunden mehr - denn so schmeckt das Leben 😉"

"Wohlfühlpfunde"? Stehen ihr in jedem Falle sehr gut!

