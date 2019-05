Um Schlager-Queen Helene Fischer ist es ruhig geworden. Nach erfolgreicher Tournee und überraschender Trennung von ihrem langjährigen Partner Florian Silbereisen gönnt sich die 34-Jährige zu Recht eine kreative Auszeit. Warum die Villa am Ammersee nicht in Frage kommt, dafür gibt nun der Luxus-Immobilienmakler Oliver Herbst weitere Erklärungen.

Schwerreiche Kunden sind sein Alltag: Oliver Herbst wickelt den Verkauf von Luxus-Immobilien ab und hat auch Helene Fischer und Florian Silbereisen als Kunden betreut. In einem Interview mit dem Spiegel erzählte er, wie der Kauf der Villa am Ammersee abgelaufen ist und hielt dabei auch eine Anekdote parat.

Jahrelange Abwicklung ohne Happy End

Der Kauf des Luxus-Domizils am Ammersee erfolgte nicht von einem Tag auf den anderen. Ganze drei Jahre lang soll sich die Kaufabwicklung hingezogen haben, in direktem Kontakt war der Makler dabei nur mit Florian Silbereisen. "Mit dem Florian hab ich endlos Villen angeschaut, am entscheidenden Tag war die Helene auch dabei", sagt Herbst im Interview.

Aus der Villa ist dennoch nichts geworden, bestätigt der Makler. Das Gebäude wurde offenbar abgerissen, beim Bau einer neuen Immobilie spielten die Behörden aber nicht mit. "Das Bauvorhaben stört das Ortsbild mit der massiven Bebauung sehr und beeinträchtigt somit das Ortsbild" wurde der Bauausschuss der örtlichen Gemeinde bereits im Februar zitiert. Wieviel der geplatzte Traum die beiden Stars gekostet hat, darüber dürfe der Makler nicht sprechen.

Helene Fischer in Aufruhr

Der einzige Termin, an dem Herbst die Schlager-Queen zu Gesicht bekam, hatte es in sich, kann sich der Makler noch erinnern und berichtet von einer skurrilen Situation. Nach einer kurzen Besichtigung des Anwesens soll Fischer plötzlich aufgeschrien und sich aus Angst vor Paparazzi hinter einer Säule versteckt haben. Dabei habe es sich nur um zwei Mitarbeiter des Maklers gehandelt, die Außenaufnahmen des Anwesens gemacht hätten. Ein weiteres Indiz, dass Helene Fischer ihre Auszeit dringend benötigt.

Spannende Fakten über Helene Fischer im Video-Porträt:

© Video: News.at