Nach 16 Jahren Ehe trennten sich Mirja und Sky Du Mont. Keine einfache Situation, aber die Ex-Frau des Schauspielers geht emanzipiert aus der Trennung hervor. Sie verrät wie sie den Alltag nach ihrer Trennung meistert.

Mirja ist ein absoluter Familienmensch. Daran ändert sich auch nach dem Ehe-Aus nichts, worauf die Designerin und Moderatorin besonders stolz ist. „Was total schön ist, dass Sky trotz unserer Trennung Teil unserer Familie geblieben ist. Das finde ich auch ganz wichtig für die Kinder und meine Eltern“, sagt sie im Gespräch mit „Gala".



» An unserem Verhältnis hat sich nach der Scheidung nichts geändert «

Sie lebt nun mit Sohn Fayn (11) und Tochter Tara (16) in Hamburg und teilt sich das Sorgerecht mit ihrem Ex-Mann. Sie beschreibt den Umgang mit Sky als sehr harmonisch: „An unserem Verhältnis hat sich nichts geändert seitdem wir geschieden sind.“

Zwei Mal in der Woche fährt sie nach Hannover, um dort ihre Modelinie zu präsentieren. In der Zeit kommen die Kinder meist bei ihren Großeltern unter.

Liebesleben künftig reine Privatsache

Aus ihrer gescheiterten Ehe mit Sky hat Mirja eine Menge gelernt, wie sie im Interview berichtet. In Zukunft möchte sie ihr Liebes- und Privatleben nicht so sehr mit der Öffentlichkeit teilen. Das sei der anderen Person gegenüber nicht fair, denn so wird sie sonst sofort unter die Lupe genommen.

Ein neuer Mann an ihrer Seite?

Über Beziehungen sagt sie heute: „Vielleicht habe ich ja jemanden kennengelernt. Das will ich aber ehrlich gesagt nicht mehr erzählen und an die große Glocke hängen.“