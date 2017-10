Die Sondierungsgespräche laufen gerade auf Hochtouren, gestern war ÖVP-Chef Sebastian Kurz bei Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Heute wird Kurz eine Erklärung zum Stand der Regierungsbildung abgeben.

Am Montag wollte sich der Wahlsiegers noch nicht festlegen, mit wem er künftig eine Koalition eingehen will. Er werde die nächste Zeit dazu nützen, das ein oder andere informell zu vertiefen. Heute könnte es soweit sein: Kurz wird voraussichtlich verkünden, wer der gewünschte Koalitionspartner ist.

Die Erklärung von Kurz ab 10.30 Uhr im Livestream:

Kurz sagte zuletzt, er hoffe, die Regierungsverhandlungen noch in dieser Woche starten zu können. Fertig werden will der VP-Obmann bis Weihnachten, wobei es eher schneller als langsamer gehen soll. Versichert wurde von Kurz, dass Van der Bellen weiter ständig am Laufenden gehalten werde. Der Bundespräsident selbst äußerte sich anlässlich des Termins nicht.