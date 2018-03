Die niederösterreichischen Grünen werden die Landtagswahl vom 28. Jänner nicht anfechten.

Die Entscheidung sei mehrheitlich - mit zwei Drittel - und "im Zwiespalt" im Landesausschuss gefallen, teilten Landessprecherin Helga Krismer und Landesgeschäftsführer Hikmet Arslan am Donnerstag in einer Pressekonferenz in Wien mit.

Wahl sei "verfassungswidrig" abgelaufen

Krismer begründete die Entscheidung damit, dass die Mittel fehlen würden, eine Wahlanfechtung insbesondere der ÖVP zugutekäme und die niederösterreichischen Grünen gleichermaßen Verantwortung für die Bundesgrünen (durch Übernahme eines Schuldenberges, der abgebaut werden müsse) wie für die Wähler hätten. Die Wahl sei "verfassungswidrig" abgelaufen, hatte sie am Dienstag betont. Krismer verwies diesbezüglich auf Probleme im Zusammenhang mit dem im vergangenen Juni beschlossenen NÖ Landesbürgerevidenz-Gesetz.

» Wenn das Recht auf Anerkennung als Wähler unklare Grundlagen habe, entspricht es nicht der Bundesverfassung «

Rechtsanwalt Heinrich Vana, der den Grünen zur Seite steht, hatte sich am Dienstag "überzeugt" gezeigt, dass einer Anfechtung stattgegeben würde. Gemeinden hätten eine "völlig verschiedene Praxis" darin geübt, ob Zweitwohnsitzer am 28. Jänner wahlberechtigt waren oder nicht. Wenn das Recht auf Anerkennung als Wähler unklare Grundlagen habe, entspreche es nicht der Bundesverfassung, erinnerte Vana.

Gesetzesänderung gefordert

Krismer kündigte an, das vorliegende Gutachten in der konstituierenden Sitzung des Landtages am 22. März einzubringen. Die ÖVP werde die Expertise "ernst nehmen müssen." Das Gesetz werde "geändert werden" müssen.

Die Gemeinderatswahl 2020 in Niederösterreich werde "nicht auf Basis dieses Gesetzes" ablaufen, gab sich Krismer kämpferisch. Eine Anfechtung auf kommunaler Ebene könne und werde sie sich leisten, kündigte die Landessprecherin an.

"Macht des Wortes nie nehmen"

Die ÖVP in Niederösterreich werde den Grünen weiterhin die Mittel kürzen können. Sie könne die Grünen auch Geschäftsordnungs-Partei nennen, sagte Helga Krismer in der Pressekonferenz in Wien. Die ÖVP könne der Opposition auch weiterhin Rechte nehmen. Aber "die Macht des Wortes" werde sie "nie nehmen" können, betonte die Landessprecherin.

» Ich möcht, aber ich kann nimmer «

Der Landesausschuss, der sich am Mittwoch zu zwei Drittel gegen die Wahlanfechtung entschieden hat, ist laut Krismer ein 30-köpfiges Gremium. "Ich möcht, aber ich kann nimmer", sei ihr Standpunkt als letzte Rednerin in der - laut Landesgeschäftsführer Hiket Arslan - "stundenlangen Debatte" gewesen.

Für die Landessprecherin ist klar, dass bei künftigen Landtagswahlen nur Hauptwohnsitzer stimmberechtigt sein sollten, weil es ja auch um Mandate im Bundesrat gehe. Auf kommunaler Ebene sollten Zweitwohnsitzer wahlberechtigt sein, allerdings mit eindeutigen Regeln. Nicht der Bürgermeistrer allein solle darüber entscheiden, sondern die Gemeindewahlbehörde oder das Gemeindeamt.