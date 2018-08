Niki LaudasFall wurde zur höchsten Dringlichkeitsstufe. Inzwischen ist er wieder bei vollem Bewusstsein. Wie seine behandelnden Ärzte bei der Pressekonferenz bekannt gaben, werde die Formel-1-Legende bereits mobilisiert. "Lauda ist ein international bekannter Kämpfer", sagte Walter Klepetko, der Leiter der Klinischen Abteilung für Thoraxchirurgie.

Nur 24 Stunden nach der dramatischen Lungentransplantation konnte Niki Lauda (69) wieder selbstständig atmen. Nach der Lungentransplantaton, der sich Niki Lauda am Wiener AKH unterziehen musste, sprach Christian Hengstenberg, Chef der kardiologischen Universitätsklinik in Wien (MedUni/AKH), am Mittwoch bei einer Pressekonferenz von einem "sehr, sehr erfreulichen Verlauf". Der Patient habe schon nach 24 Stunden extubiert werden und selbst spontan atmen können.

» Als wäre man von einem Panzer überrollt worden «

Obwohl man sich nach einer derart großen OP fühlen würde, "als wäre man von einem Panzer überrollt worden", hätte man so früh auf die künstliche Beatmung verzichten können, was laut Hengstenberg extrem wichtig für den Heilungsprozess sei. Lauda sei bei Bewusstsein und auch die anderen Organe, dem Patient wurden von schon zweimal Nieren gespendet, seien alle in Ordnung.

Niki Lauda litt "zu keinem Zeitpunkt" unter einer normalen Sommergrippe, wie Marco Idzko, Leiter der Klinischen Abteilung für Pulmologie, bei der Pressekonferenz betonte. Vielmehr kam es zu einer Entzündung der Lungenbläschen, was eine Zerstörung bzw. Vernarbung des funktionstüchtigen Lungengewebes zur Folge hatte. Da sämtliche medikamentösen Möglichkeiten ausgeschöpft waren, war eine Transplantation notwendig.



Lebenserwartung betrug nur noch wenige Tage

Lauda war in akuter Lebensgefahr, seine Lebenserwartung betrug laut seiner Ärzte vor der Lungentransplantation wenige Tage, höchstens Wochen. Sein Fall wurde zur höchsten Dringlichkeitsstufe. Im AKH warten derzeit 120 Notfallpatienten auf eine neue Lunge. Sie warten durchschnittlich - wie Lauda - rund fünf Tage auf das neue Organ.

Niki Lauda ist bereits bei vollem Bewusstsein. Wie seine behandelnden Ärzte bei der Pressekonferenz bekannt gaben, werde die Formel-1-Legende bereits mobilisiert. "Lauda ist ein international bekannter Kämpfer", sagte Walter Klepetko, der Leiter der Klinischen Abteilung für Thoraxchirurgie.

» Bei Lauda erwarten wir uns wirklich, dass er in ein für ihn normales Leben zurückkehren kann «

Besuche kann Niki Lauda bereits im beschränktem Umfang empfangen, sagte Kardiologe Christian Hengstenberg. Das sei auch für den Heilungsverlauf wichtig, dass er die Unterstützung der Familie spürt und er von ihr begleitet wird. Der Ex-Rennfahrer hat gute Chancen, wieder eine gute Lebensqualität zu erreichen. "Bei Lauda erwarten wir uns wirklich, dass er in ein für ihn normales Leben zurückkehren kann", sagte Klepetko.

Unmittelbar nach der Operation werde der Patient auf die Immunsuppression geschult, um nach der Transplantation zu verhindern, dass der Körper das Spenderorgan abstößt, sagte Peter Jaksch, Klinische Abteilung für Thoraxchirurgie. Medizinische Betreuung werde noch "für einige Zeit" notwendig sein.