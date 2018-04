Wilfried Haslauers ÖVP hat bei der Landtagswahl in Salzburg vom Sonntag einen klaren Sieg eingefahren.

Die Volkspartei konnte deutlich zulegen und kommt laut einer ersten - noch sehr unsicheren - Hochrechnung der ARGE Wahlen auf rund 39,5 Prozent. Knapp ist das Rennen um Platz zwei zwischen SPÖ und FPÖ. Die Grünen bleiben trotz deutlicher Verluste im Landtag. Die NEOS schaffen den Einzug klar, die FPS hofft.

Gegenüber dem Urnengang im Jahr 2013 bedeutet die Hochrechnung von 16.25 Uhr (Auszählungsgrad: rund 13 Prozent) für die ÖVP ein Plus von rund zehn Prozentpunkten.

Die SPÖ verliert laut der ARGE-Hochrechnung gegenüber ihrem schon sehr niedrigen 2013er-Ergebnis weiter an Boden und kommt auf 19,5 Prozent. Knapp dahinter - mit einem kleinen Plus - liegt die FPÖ, die bei 18 Prozent liegt. Wer von den beiden Parteien die Nase schlussendlich vorne haben wird, ist derzeit noch nicht entschieden.



Die Grünen verlieren gut die Hälfte ihrer Stimmen, bleiben aber klar über der Fünf-Prozent-Hürde und kommen auf etwa 9,0 Prozent. Die NEOS schafften bei ihrem erstmaligen Antritt in Salzburg mit 6,5 Prozent klar den Einzug. Die FPÖ-Abspaltung FPS von Karl Schnell könnte unter Umständen den Sprung in den Landtag schaffen: In der aktuellen ARGE-Hochrechnung liegt die Partei genau an der Fünf-Prozent-Hürde für den Einzug. Ex-Team Stronach-Mann Hans Mayr scheitert mit rund 1,5 Prozent klar.

Beim letzten Wahlgang am 5. Mai 2013 hatte die ÖVP ebenfalls den ersten Platz erreicht, mit 29,0 Prozent lag sie allerdings deutlich unter dem heurigen Ergebnis. Die SPÖ erreichte 23,8 Prozent, die FPÖ 17,0 Prozent. Die Grünen kamen auf für sie hohe 20,2 Prozent. Das nun nicht mehr angetretene Team Stronach fuhr damals 8,3 Prozent ein.

Rückschau - das war der Wahltag