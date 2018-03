SPÖ und ÖVP dürften heute ihre Koalition in Kärnten fixieren. "Ich denke, dass wir im Wesentlichen heute sagen werden, dass wir miteinander können. Wir haben in den wesentlichen Fragen Einigung erzielt, so dass klar wird, dass SPÖ und ÖVP die neue Kärnten-Koalition bilden", sagte SPÖ-Chef Peter Kaiser in der Früh.

"Die Koalition soll heute im Laufe des Tages fixiert werden, viele Ampeln stehen auf grün", sagte Kaiser vor Beginn der Verhandlungsrunde. Nach dem Ampel-System haben die Verhandler Themen markiert, grün steht für Einigung. Fix ist auch schon die Aufteilung der Sitze in der künftigen Landesregierung. Fünf Regierungsmitglieder werden von der SPÖ gestellt, zwei von der ÖVP. ÖVP-Chef Christian Benger war vorerst nicht erreichbar. Eine gemeinsamer Pressetermin ist nach der heutigen Verhandlungsrunde für 17.45 Uhr geplant.

Auch Benger bestätigt Einigungen

Kärntens ÖVP-Chef Christian Benger hat am Mittwoch gegenüber der APA bestätigt, dass in den Koalitionsverhandlungen mit der SPÖ in vielen Punkten Einigung erzielt wurde. "Aber die Geschichte ist noch nicht abgeschlossen. Der Hund liegt im Detail", meinte er und betonte, dass die Verhandlungen noch laufen. "Es gibt Etliches zu klären."

Fünf zu zwei Sitze

Die Aufteilung der Regierungssitze in der künftigen Koalition werde im Verhältnis fünf zu zwei zwischen SPÖ und ÖVP erfolgen, bejahte Benger: "Das wird wohl so kommen." Personalia werde man aber erst nach Ostern besprechen, hieß es auch von ihm. Zu allen weiteren Fragen, verwies Benger auf einen gemeinsamen Pressetermin mit SPÖ-Chef Peter Kaiser nach der Verhandlungsrunde am (heutigen) Mittwoch um 17.45 Uhr, "wie auch immer der Stand der Dinge dann ist".