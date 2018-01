Tempo 140 und Kampf gegen Radarfallen sind typisch für eine Politik, die einerseits der Autoindustrie passt, andererseits dem verlogenen Motto „Freie Fahrt für freie Bürger“ gehorcht.

FPÖ-Minister machen Tempo. Norbert Hofer, für Infrastruktur zuständig, kann sich 140 km/h auf Autobahnen als Obergrenze vorstellen, Herbert Kickl, der Polizeiminister, sagt den Radarfallen den Kampf an. Sie sollen nur noch an „gefährlichen Stellen“ aufgestellt werden.

Das ist „Regieren neu“ im Stil von Türkis-Blau. Beides gefällt vielen und mit beidem übermalt man gesellschaftspolitisch relevante Maßnahmen. Zum Beispiel schärfere Asylbestimmungen, ein „neues Strafrecht“, das eben erst erneuert wurde, oder noch mehr Überwachung, damit Schwarz und Weiß leichter unterschieden werden.

Am Wochende tritt die Koalition auf dem zeitweiligen Bischofsitz Seggauberg in der Südsteiermark zu einer Klausur zusammen. Was werden sie dort beschließen? Wirklich auf Zukunftsreformen Fokussiertes? Oder nur Reformen, die Vergangenes wiederbeleben? Wir werden sehen.

Tempo 140 und Kampf gegen Radarfallen sind freilich typisch für eine Politik, die einerseits der Autoindustrie passt, andererseits dem verlogenen Motto „Freie Fahrt für freie Bürger“ gehorcht. Vielen Leuten (vor allem jüngeren Männern) gefällt das und findet über die Massenpresse (ober)flächendeckende Verbreitung.

Es stehen ja wieder Landtagswahlen bevor, vier allein in den ersten Monaten des Jahres, beginnend mit Niederösterreich am 28. Jänner. Da kann die FPÖ schon Rückenwind gebrauchen. Und die ÖVP? Die macht augenscheinlich mit, nicht merkend, dass in den Bundesländern Sebastian Kurz als Zugkraft fehlt.



