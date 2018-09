Innenminister Herbert Kickl hofft in der Migrationspolitik auf die Zusammenarbeit mit Tunesien.

"Ich glaube, dass wir Seite an Seite gemeinsam viel bewegen können", sagte Kickl am Freitag am Rande eines EU-Afrika-Ministertreffens in Wien gegenüber dem tunesischen Fernsehen.

Kickl: "Sehr gute Basis" mit Tunis

Kickl war zuvor mit seinem tunesischen Amtskollegen Hichem Fourati zusammengetroffen. Der FPÖ-Politiker sagte, dass es eine "sehr gute Basis" in den Beziehungen zwischen Wien und Tunis gebe, auf der man nun aufbauen wolle.

Bei dem Wiener Treffen gehe es darum "auszuloten", Möglichkeiten für "gemeinsame Zielsetzungen zu finden, um ein Problem anzugehen, das wir nicht lösen wollen, sondern das wir lösen müssen", betonte Kickl. Man müsse nämlich das Muster durchbrechen, dass die Schlepper entscheiden, wer Zielland und Transitland sei. "Wenn uns das gelingt, werden unterm Strich alle, die Herkunftsländer, die Transitländer und auch die Zielländer, davon profitieren".

Frankreich fordert "koordiniertes" Vorgehen

Der französische Innenminister Gerard Collomb rief die EU-Staaten indes zu Einigkeit in der Migrationspolitik auf. "Nur ein ausgewogenes und koordiniertes europäisches Vorgehen ist eine effiziente und dauerhafte Antwort auf die Herausforderungen", schrieb Collomb am Freitag auf Twitter.

Treffen von Missentönen

Das Treffen wird von Misstönen überschattet. So kritisierte Kickl, dass EU-Migrationskommissar Dimitris Avramopoulos in der Sache der Ausschiffungsplattformen in Afrika schon "die Flinte ins Korn" geworfen habe und damit ein schlechtes Signal aussende. Bei der Plenarsitzung der Minister am Vormittag kam es zudem zu einem Eklat zwischen dem italienischen Vizepremier Matteo Salvini und dem luxemburgischen Außen- und Innenminister Jean Asselborn. Dieser reagierte mit einem Schimpfwort darauf, dass Salvini eine Aussage Asselborns zur Einwanderungspolitik karikiert hatte.

Spanischer Innenminister: Kein Land will Camps

In der umstrittenen Frage der Ausschiffungsplattformen für Migranten in Nordafrika hat auch ein EU-Afrika-Treffen am heutigen Freitag in Wien keinen Durchbruch gebracht. Keines der teilnehmenden Länder habe Zustimmung zur Errichtung solcher Camps geäußert, sagte der spanische Innenminister Fernando Grande-Marlaska vor Journalisten. Er zog trotzdem eine positive Bilanz der Zusammenkunft.

Schon allein die Tatsache, dass die EU-Staaten mit Transitländern wie Marokko diskutiert hätten, sei positiv, sagte der sozialistische Politiker. "Ich glaube, dass es uns dabei hilft, uns in der Frage zu fokussieren, wenn wir Vertretern unserer Partner zuhören", sagte er mit Blick auf die tiefen Gräben zwischen den EU-Staaten in der Migrationspolitik.

Mit einem klaren "Nein" antwortete Grande-Marlaska auf die Frage, ob einer der Staaten sich offen für den EU-Vorschlag gezeigt hatte, Flüchtlingslager zu errichten. Der spanische Innenminister äußerte Verständnis für diese Position. "Es ist sehr schwer für ein Land, so etwas zu akzeptieren. Jedes Land hat seine Würde, und das sollten wir erkennen", sagte er.

» Im Meer geht es um Rettungsaktionen «

Grande-Marlaska äußerte sich auch skeptisch zu Hoffnungen, man könnte die Mittelmeerroute durch eine Aufstockung des EU-Grenzschutzes schließen. "Viele Posten für Frontex-Beamte zu schaffen, kann eine Bedeutung für die Landgrenzen haben, aber für die Seegrenzen ist das unmöglich. Das ist so, als wollte man einen Pudding an die Wand nageln", betonte der Minister. "Im Meer geht es um Rettungsaktionen."

Der spanische Innenminister kritisierte, dass die Frage der Seenotrettung mit jener der Migration verbunden werde. "Wir sprechen hier von Menschenleben und können nicht in solche Diskussionen einsteigen", betonte er. Die NGOs würden eine "wichtige Arbeit" leisten, doch seien eigentlich die Staaten für die Rettungsaktionen zuständig.