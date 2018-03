Landeshauptmann Peter Kaiser ist der große Sieger der Kärntner Landtagswahl.

Die SPÖ hat bei der Landtagswahl in Kärnten vom Sonntag einen Erdrutschsieg eingefahren. Laut erster Hochrechnung der ARGE Wahlen für die APA kommt die Partei von Landeshauptmann Peter Kaiser auf rund 47,3 Prozent. Platz zwei geht an die FPÖ vor der ÖVP, die beide Zugewinne verbuchen. Gerhard Köfers Team Kärnten schafft knapp den Wiedereinzug, Grüne und NEOS sind gescheitert.

SPÖ: Plus von rund zehn Prozentpunkten

Gegenüber dem Urnengang des Jahres 2013 bedeutet die Hochrechnung von 17.05 Uhr (Auszählungsgrad: 32 Prozent) für die SPÖ ein Plus von rund zehn Prozentpunkten. Die absolute Mandatsmehrheit in dem 36 Sitze starken Landesparlament dürfte die SPÖ aller Voraussicht nach dennoch nicht schaffen.



FPÖ und ÖVP legen zu

Die FPÖ legt laut der Hochrechnung zu und kommt auf 22,5 Prozent. Auch die ÖVP verzeichnet ein leichtes Plus und kommt auf 16,0 Prozent. Das Team Kärnten von Landesrat Köfer erreicht demnach 5,9 Prozent.

Grüne und NEOS verpassen Einzug

Aus dem Landtag verabschieden müssen sich hingegen die Grünen, die mit 3,3 Prozent an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern. Auch die NEOS verpassen beim erstmaligen Antritt mit 2,3 Prozent den Einzug. Keine Rolle spielten die Kleinparteien, auch die Grünen-Abspaltung "Liste Fair" erreicht nur rund ein halbes Prozent.

Die Hochrechnung beinhaltet auch eine Hochschätzung der mehr als 20.000 Wahlkarten, die erst am Montag ausgezählt werden.

Beim letzten Wahlgang am 3. März 2013 hatte die SPÖ ebenfalls den ersten Platz erreicht; mit 37,13 Prozent lag sie aber deutlich unter dem heurigen Ergebnis. Die FPÖ, die damals noch unter der Bezeichnung Freiheitliche in Kärnten (FPK) firmierte, erreichte 16,85 Prozent, die ÖVP 14,4 Prozent. Die Grünen kamen auf für sie hohe 12,1 Prozent. Stark war damals auch das (im Team Kärnten aufgegangene) Team Stronach, das 11,18 Prozent einfuhr. Das BZÖ schaffte damals mit 6,4 Prozent noch den Einzug - diesmal ist es trotz des Zusatzes "neu" mit nur einigen hundert Stimmen klar gescheitert.

SPÖ holt voraussichtlich Hälfte der Mandate

Die SPÖ wird nach der Landtagswahl in Kärnten vom Sonntag aller Voraussicht nach die Hälfte der Sitze im neuen Kärntner Landtag halten. Laut aktualisierter Hochrechnung der ARGE Wahlen für die APA kommt die Sozialdemokratie auf künftig 18 Mandate (plus 4). Die FPÖ entsendet demnach neun Abgeordnete (plus 3), die ÖVP sechs (plus 1) und das Team Kärnten drei (minus 1).



Ganz fix ist der Mandatsstand laut der Hochrechnung von 17.25 Uhr (Auszählungsgrad 48,5 Prozent) noch nicht. Theoretisch könnte die SPÖ das 18. Mandat auch noch verlieren. Wohin es wandern könnte - zur FPÖ oder ÖVP - ist derzeit nicht abzuschätzen.

Köstinger freut sich über gewonnenes Mandat

ÖVP-Ministerin Elisabeth Köstinger, als Vertreterin der Bundes-ÖVP nach Klagenfurt gekommen, freut sich über das sechste Mandat, das die ÖVP dazugewonnen hat. Den bescheidenen Zuwachs auf 15,3 Prozent laut der ersten Hochrechnung kommentierte sie mit den Worten: "Es war klar, dass wir hart daran gearbeitet haben, zurückzukommen, und jedes Plus zählt."

© APA/BARBARA GINDL

Köstinger lobte das Wahlkampfteam und den Kärntner Spitzenkandidaten Christian Benger, die sich sehr ins Zeug gelegt hätten. ÖVP-Chef und Bundeskanzler Sebastian Kurz war zu diesem Zeitpunkt noch nicht in Klagenfurt eingetroffen, er war für 18.00 Uhr angekündigt und sollte dann direkt in den Spiegelsaal der Landesregierung kommen

Kaiser will mit allen Parteien reden

Der Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) hat nach seinem Wahlsieg Gespräche mit allen Parteien angekündigt. "Ich bin sehr, sehr froh über dieses großartige Ergebnis", sagte Kaiser nach der ersten Hochrechnung gegenüber der APA. Er habe sich ein so starkes Abschneiden nicht erwartet und werde Verhandlungen mit allen im Landtag vertretenen Parteien führen.

» Ich bin sehr, sehr froh über dieses großartige Ergebnis «

Bereitschaft zu "Gesprächen auf Augenhöhe" signalisierte FP-Spitzenkandidat Gernot Darmann. Die FPÖ sei angetreten, um Verantwortung im Land zu übernehmen. "Es ist kein Geheimnis, dass Peter Kaiser und meine Person auch zwischenmenschlich ein korrektes Verhältnis bis dato gepflogen haben. Das sollte hilfreich sein, in Verhandlungen weiterzukommen", sagte Darman in einer ersten Stellungnahme im ORF. Das Ergebnis kommentierte Darmann zurückhaltend: "Natürlich erwartet man sich immer etwas mehr." Aber die Wähler hätten die FPÖ gestärkt.

» Ein freudiger Tag für die Kärntner Volkspartei. «

Trotz des nur geringen Zuwachses zufrieden zeigte sich ÖVP-Spitzenkandidat Christian Benger: "Unser Ziel war es, mehr Stimmen zu bekommen und mehr an Mandaten. So wie es jetzt ausschaut - beides erreicht. Ein freudiger Tag für die Kärntner Volkspartei."



Gudenus rät FPÖ zur Zusammenarbeit mit SPÖ

Der FPÖ-Klubchef im Nationalrat, Johann Gudenus, rät den Kärntner Freiheitlichen zur Zusammenarbeit mit der SPÖ. "Die Kärntner Freunde sind bereit mitzuarbeiten, das Land weiterzubringen", sagte er zur APA nach der ersten Hochrechnung nach der Landtagswahl. Im vorläufigen Ergebnis der Freiheitlichen sieht Gudenus einen "tollen, großen Zuwachs". Darmann solle Landesparteichef bleiben.

» Die Kärntner Freunde sind bereit mitzuarbeiten, das Land weiterzubringen «

"Sechs Prozent, das ist wirklich viel", interpretierte Gudenus die Stimmengewinne der Kärntner Freiheitlichen. Es handle sich um eine Wertschätzung der Wähler, Schritt für Schritt gewinne man wieder Vertrauen in der Bevölkerung. Eine Gratulation vom FPÖ-Klubchef gab es auch für Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ).

Eine rot-blaue Landesregierung gebe es ja schon im Burgenland, schloss er eine mögliche Koalition im Süden nicht aus. Spitzenkandidat Gernot Darmann sitze jedenfalls fest im Sattel, wie Gudenus betonte. In der Arbeit der Bundesregierung sieht er einen positiven Einfluss auf das Kärntner Wahlergebnis: "Ich glaube schon, das ist ein Rückenwind."

Kern freut sich über "fantastischen Erfolg" Kaisers

SPÖ-Bundesparteichef Christian Kern erlebte in seiner Kärntner Wahlheimat am Sonntag einen "großartigen Tag". Er freue sich riesig über den "fantastischen Erfolg" von Landeshauptmann Peter Kaiser, "ich kann nur herzlich gratulieren", sagte Kern zur APA. Bundesgeschäftsführer Max Lercher sprach von einem "unbeschreiblichen" Ergebnis des "sozialdemokratischen Sirs" Kaiser.



© APA/GEORG HOCHMUTH

Dieser habe eine "unglaubliche Leistung" hingelegt, die Wähler hätten seine gute und solide Arbeit - die spürbaren Aufschwung produziert habe - belohnt, konstatierte Kern. Bemerkenswert für ihn war auch, dass "die Bäume von ÖVP und FPÖ nicht in den Himmel wachsen", während die SPÖ jetzt das vierte Plus in Serie geholt habe.

» Das gibt uns Kraft «

"Das gibt uns Kraft", stellte Lercher - in der ORF-Diskussionsrunde - für die Bundespartei fest. Ratschläge, wie Kaiser jetzt in Sachen Koalition vorgehen soll, wollte er keine äußern: Die Kärntner Freunde würden "wissen, was sie zu tun haben". Ein Vetorecht gegen eine Koalition mit der FPÖ hätte die Bundespartei aus seiner Sicht nicht, meinte Lercher unter Hinweis auf den Kriterienkatalog, den Kaiser federführend erstellt hat.

Grüne nach Niederlage im Schockzustand

Mit betretenem Schweigen haben die Grünen am Sonntagabend auf die erste Hochrechnung zur Kärntner Landtagswahl reagiert. Spitzenkandidat Rolf Holub wertete das Ergebnis des auf ihn zugeschnittenen Wahlkampfes als "persönliche Niederlage", man werde gleich am Montag in den zuständigen Gremien beraten, wie es weitergehen soll.

» Es ist momentan keine grüne Zeit, wir hatten auch sehr viel Gegenwind «

"Es ist momentan keine grüne Zeit, wir hatten auch sehr viel Gegenwind", sagte Holub in einer ersten Reaktion. Einerseits habe sich der negative Bundestrend auch in Kärnten fortgesetzt - "aber auch die Sache mit Eva Glawischnig am Freitag war nicht hilfreich", so der Spitzenkandidat. Hinzu kamen auch einige Eigenfehler, merkte der Spitzenkandidat an.

Über seine persönliche Zukunft wollte Holub am Abend noch nicht viel sagen. Er werde weiterhin ein Mitglied der Grünen sein, "aber das wird wohl eher ehrenamtlich, also mit keinem Job verknüpft

Bundes-FPÖ zufrieden, Ergebnis für Grüne "böse"

Demonstrativ zufrieden mit dem Abschneiden in Kärnten haben sich Sonntagabend die Bundesparteien von FPÖ und ÖVP gezeigt. Die Grünen sprachen von einem "bitteren und bösen" Ergebnis.

» Die Kärntner FPÖ ist wieder voll da «

"Wir haben wieder eine Wahl gewonnen und ein sattes Plus eingefahren", sah FPÖ-Generalsekretärin Marlene Svazek ein "schönes Ergebnis". "Die Kärntner FPÖ ist wieder voll da." Die Bevölkerung wünsche sich die Freiheitlichen in der Regierung, interpretierte sie das blaue Ergebnis von 22 bis 23 Prozent als Regierungsauftrag.

» Wir wollten stärker werden und wie es aussieht, ist das gelungen «

ÖVP-Generalsekretär Karl Nehammer sah trotz des geringen Zugewinns von einem bis zwei Prozentpunkten die Wahlziele erreicht. "Wir wollten stärker werden und wie es aussieht, ist das gelungen." Dass die Volkspartei im Bund, in Niederösterreich und Tirol deutlich besser abgeschnitten hat, sah er nicht als Ende des ÖVP-Siegeszuges. "Der positive Rückenwind hält an, aber Kärnten ist speziell."

» Das Ergebnis ist bitter und böse «

Für Grünen-Bundessprecher Werner Kogler ist der Rausflug aus dem Landtag enttäuschend. "Das Ergebnis ist bitter und böse." Die Gründe dafür liegen für ihn klar auf der Hand. Die Kärntner Grünen hätten ein "uneinheitliches Bild" abgegeben. "Dann geht es nicht gut. Dort, wo die Grünen einig sind, gibt es gute Ergebnisse", zeigte sich Kogler zuversichtlich für die Landtagswahl in Salzburg und der Bürgermeisterwahl in Innsbruck. In Kärnten seien "schwere Fehler passiert und dafür sollte man sich entschuldigen". Es brauche einen Neustart. Der Wechsel der früheren Parteichefin Eva Glawischnig zum Glücksspielkonzern Novomatic war nach Ansicht Koglers nicht hilfreich. "Viel geholfen hat es nicht."

© APA/BARBARA GINDL

NEOS-Generalsekretär Nick Donig meinte, dass es "ein Fehler gewesen wäre, nicht anzutreten". Rückschläge gehören zum "Wachstumsprozess" dazu. Wachsen tue weh, so Donig.

Wenig Feierlaune bei der FPÖ - "Kärnten war immer rot"

Wenig Feierlaune hat sich am Tag der Landtagswahl nach der ersten Hochrechnung bei der FPÖ breitgemacht. In den engen Klubräumen im Klagenfurter Landtag lichteten sich schnell die Reihen. Funktionäre und Anhänger machten einander Mut für künftige Wahlen und versuchten den überragenden SPÖ-Erfolg zu analysieren: "Kärnten war immer rot."

» Kärnten war immer rot «

Um die 100 Anhänger waren zum Zeitpunkt der Hochrechnung in der FPÖ-Zentrale, bald setzte der Besucherschwund ein. Als Ehrengast aus der Bundespolitik war der freiheitliche Klubchef im Nationalrat, Johann Gudenus, gekommen. Ebenso der Nationalratsabgeordnete Wendelin Mölzer. Einig war man sich darin, dass Spitzenkandidat Gernot Darmann weiterhin die Partei im Süden anführen soll.

» Wir sind wieder im Spiel «

Eine "positive Tendenz" sieht auch Klagenfurts zweiter Vizebürgermeister Christian Scheider im Ergebnis. "Wir sind wieder im Spiel", sagte er zur APA. Der Rückenwind für die FPÖ vergangener Wahlen sei auch in Kärnten bestätigt worden. "Schritt für Schritt - die Richtung stimmt", machte auch er sich Mut. Eine Koalition im Land mit der SPÖ schloss auch er nicht aus, denn: "Ein professioneller Politiker muss alle Möglichkeiten wahrnehmen."

Kärntner sind für Strolz "fade Zapfen"

"Ein bisschen fade Zapfen sind sie schon die Kärntner. Die Stimmung war nicht nach Wechsel", denn die alten Kräfte seien nicht abgewählt worden, so analysierte NEOS-Chef Matthias Strolz auf ATV das Ergebnis der Landtagswahl in Kärnten am Sonntag.

Köfer jubelt über "großartigen Erfolg"

"Team Kärnten"-Spitzenkandidat Gerhard Köfer hat das Ergebnis seiner Gruppierung angesichts der Hochrechnungen einen "großartigen Erfolg" genannt. Der Einzug ins Landesparlament ist wohl geglückt. "Man hat uns alle Hürden, die es gibt, vorgelegt." Jetzt werde man schauen, wie es weiter geht. "Ich kann mir alles vorstellen, in beide Richtungen. Ich habe keine Präferenzen nach links oder rechts."

Nicht geschafft haben es allem Anschein nach die NEOS und "Mein Südkärnten - Moja juzna koroska", die gemeinsam in einer Wahlplattform angetreten waren, mit zwei bis drei Prozent. Spitzenkandidat Markus Unterdorfer-Morgenstern: "Wir haben vor zwei Monaten null Prozent gehabt, jetzt haben wir 7.000 Stimmen." Er sei enttäuscht und übernehme die Verantwortung, das Ende für die NEOS in Kärnten bedeute das aber nicht. "Wir haben so viel in dieser kurzen Zeit geschafft. Das zarte Pflänzchen muss man noch ordentlich gießen, aber auf keinen Fall ausreißen."

» Das Wahlergebnis ist für uns ein schwerer Schock «

Gabriel Hribar von "Mein Südkärnten - Moja juzna koroska" sagte: "Das Wahlergebnis ist für uns ein schwerer Schock." Eine Kandidatur alleine wäre nicht klüger gewesen. "Solche Unterfangen sind aussichtslos." Man habe auch im Wahlkampf gesehen, dass es große Gemeinsamkeiten mit den NEOS gibt.

Strache wünscht sich blaue Regierungsbeteiligung

FPÖ-Bundesobmann und Vizekanzler Heinz-Christian Strache wünscht sich eine Regierungsbeteiligung seiner Partei in Kärnten. "Ein sehr guter Erfolg der Kärntner Freiheitlichen ist zu verzeichnen und ein klares Zeichen, dieses Land mitzuregieren." Die FPÖ-Kärnten freue sich auf Gespräche auf Augenhöhe zum Wohle Kärntens und seiner Bürger, so Strache.



» Deutlich ist zu erkennen, dass die Grünen mit ihrer Zwangs- und Verbotspolitik in Österreich abgewählt wurden und werden «

"Erfreut" zeigte er sich über das Ausscheiden der Grünen aus dem Landtag. "Deutlich ist zu erkennen, dass die Grünen mit ihrer Zwangs- und Verbotspolitik in Österreich abgewählt wurden und werden."

70 Prozent der Kärntner wollen SPÖ in der Regierung

Die Kärntner wollen, dass die SPÖ weiter regiert. Das zeigt nicht nur der Erdrutschsieg der Sozialdemokraten mit mehr als 47 Prozent, sondern auch die Wahltagsbefragungen. 70 Prozent aller Kärntner wünschen sich, dass die SPÖ in der künftigen Landesregierung vertreten ist. 60 Prozent wollen auch die ÖVP und 40 die FPÖ dort sehen.

Das sind die Ergebnisse der SORA-Wahltagsbefragung im Auftrag des ORF. Befragt wurden 1.224 Wahlberechtigte, die Schwankungsbreite liegt bei plus/minus 2,8 Prozent.

Die Meinungsforscher sehen im Ergebnis der Landtagswahl vom Sonntag eine sinkende Zustimmung zur Bundesregierung. Bei der Nationalratswahl im Oktober 2017 hatten FPÖ und ÖVP in Kärnten rund 59 Prozent der Stimmen auf sich vereint. Aktuell liegt die Zufriedenheit mit der türkis-blauen Bundesregierung bei 42 Prozent. "Während daher der Mobilisierungseffekt durch den türkis-blauen Bundestrend schwächer wurde, gewinnt auf der anderen Seite das Protestmotiv gegen die Bundesregierung bei SPÖ-Wählern an Bedeutung", lautet die Analyse.



Was die Wahlmotive betrifft, kommt SORA auf sehr ähnliche Ergebnisse wie Meinungsforscher Peter Hajek (Public Opinion Strategies) für ATV. Für 33 Prozent der SPÖ-Wähler war Landeshauptmann Peter Kaiser das wichtigste Wahlmotiv. Bei der FPÖ war nur für zehn Prozent der Wähler Spitzenkandidat Gernot Darmann ein entscheidendes Wahlmotiv, bei der ÖVP waren es zwölf Prozent, die von Christian Benger zur ihrer Entscheidung motiviert wurden.

Kurz sieht Erfolg in "traditionell schwierigem Land"

-ÖVP-Chef Bundeskanzler Sebastian Kurz zeigte sich mit dem geringen Plus von 1,5 bis zwei Prozentpunkten auf knapp 16 Prozent seiner Partei bei der Landtagswahl in Kärnten zufrieden. Er gratulierte in einer Stellungnahme seinen Parteifreunden "zum Zugewinn an Stimmen und Mandaten im für die ÖVP traditionell schwierigen Bundesland Kärnten".

» Wir blicken daher optimistisch auf die kommende Landtagswahl in Salzburg am 22. April" «

"Die ÖVP hat seit 2009 knapp zehn Jahre lang immer ein Minus vor dem Wahlergebnis bei Landtagswahlen gehabt. Nach dem Halten der Absoluten in Niederösterreich und dem tollen Erfolg in Tirol gibt es jetzt auch ein Plus in Kärnten. Wir blicken daher optimistisch auf die kommende Landtagswahl in Salzburg am 22. April", so Kurz.

