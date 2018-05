Seit Heidi Klum und Tom Kaulitz zusammen gesichtet wurden, brodelt die Gerüchteküche: Läuft da etwa was? Nun gibt es zumindest von Tokio-Hotel Musiker Tom Kaulitz die Antwort.

Tom Kaulitz und die 16 Jahre ältere Heidi Klum halten mit ihrer Liaison seit Wochen die Welt in Atem. Bis dato waren es nur Gerüchte, doch auch die Bilder sprachen bereits eine eindeutige Sprache: Los Angeles, Mexiko, Moskau, Berlin - das Pärchen zeigt sich schwer verliebt, egal, wo es gerade ist.

© www.PPS.at

Gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder Bill Kaulitz ist Tom gerade in Deutschland zu Besuch. Und lässt gegenüber dem Promi-Magazin "red", das auf ProSieben läuft, die Bombe platzen.



» Ich bin superglücklich «

"Ja, bei mir gibt es eine Beziehung. Ich bin super glücklich", gibt Tom zu. Eine große Ansprache ist das nicht, aber für den medienscheuen Tom eine echte Leistung. Die Model-Mama ist offenbar tatsächlich mit dem 28-jährigen Musiker liiert.

© www.PPS.at



Nachdem Heidi Klum ihn zuletzt zu seinen Konzerten begleitete und eifrig Knutsch-Fotos auf Instagram teilte, ist das Paar aktuell getrennt. Heidi Klum arbeitet in Los Angeles an ihrer Show "America's Got Talent", während Tom zu Besuch in Heimat ist.