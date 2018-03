Seit Heidi Klum letzte Woche bei einem vermeintlichen Date mit Tom Kaulitz gesichtet wurde, brodelt die Gerüchteküche. Sind die beiden etwa ein Paar? Nun melden sich Insider zu Wort.

Vergangene Woche wurden Heidi Klum und Tom Kaulitz zusammen beim Verlassen des Restaurants "Deliah" in West Hollywood gesichtet. Seit der Trennung von Vito Schnabel war es das erste Mal, dass das Topmodel an der Seite eines anderen Mannes gesichtet wurde. Ein anfänglich kolportiertes Liebescomeback mit Vito wird es nicht geben, kann Tom stattdessen in seine Fußstapfen treten?

Wie die "Bild" berichtet, wurde Tokio-Hotel-Gründungsmitglied und Gitarrist Tom Kaulitz am Wochenende in der bewachten Villen-Siedlung am Mulholland Drive gesichtet, in der auch Heidi Klum mit ihren vier Kindern lebt. "Nachdem Michael Michalsky die beiden miteinander bekannt gemacht hat, verbringen sie Zeit miteinander", wird einer Vertrauter der 44-Jährigen zitiert.

» Ich wünsche den beiden alles Gute. Jetzt hat Heidi halt fünf Kinder «

Während Heidis Vater Günther Klum die Causa nicht kommentieren möchte, meint ihre Model-Kollegin Shermine Shahrivar, die eine gute Freundin der Kaulitz-Zwillinge ist, gegenüber der "Bild": "Heidi ist eine tolle und gestandene Frau, Tom ein cooler Junge. Ich wünsche den beiden alles Gute. Jetzt hat Heidi halt fünf Kinder."