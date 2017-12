Eine Mehrheit der Österreicher schätzt die EU-Mitgliedschaft. Aber wie soll die Union krisentauglicher werden? Und was hält die neue Regierung von den Ideen?

1. Wie groß ist das Vertrauen der Bürger in die EU?

Zuletzt sahen 75 Prozent der Österreicher in der EU-Mitgliedschaft eine gute Sache. Der EU als Institution vertrauen aber nur 42 Prozent. EU-weit ist die Zahl der Bürger, die einen Austritt ihres Landes wollen, auf 18 Prozent gesunken.

2. Was sind die Baustellen der EU?

Der Brexit lässt ein Finanzloch im EU- Haushalt entstehen. Die Migrationspolitik führt zu einer Spaltung zwischen West und Ost. Auch der Türkei-Kurs ist strittig.



3. Was muss sich in der EU ändern?

Die Schlüsselfragen lauten, wie es mit dem Euro weitergeht, wie mit dem Rettungsschirm, was mit Steueroasen ist und ob Mitgliedsstaaten bereit sind, mehr Macht an Brüssel abzugeben.

4. Welche Ideen gibt es dafür?

Kommissionspräsident Juncker hat fünf Szenarien für die Weiterentwicklung der Union zur Diskussion vorgelegt. Das erste Szenario sieht ein "Weiter wie bisher" vor, was die Einheit der EU im Krisenfall in Frage stellen könnte. Szenario 2 wäre, sich auf den Ausbau des Binnenmarkts zu beschränken, da eine politische Union illusorisch ist. Das dritte Szenario wäre eine EU der zwei Geschwindigkeiten. Länder, die mehr Integration wollen, könnten voranschreiten. Szenario 4 sieht ein "Weniger, aber effizienter" vor, in dem die EU nur in Kernbereichen wie Technologie, Handel oder Grenzschutz aktiv bleibt. Szenario 5 wäre eine vertiefte EU. Brüssel bekäme mehr Budget und Kompetenzen.

5. Wohin will Macron Europa steuern?

Frankreichs neuer Präsident Macron preschte mit seinen Ideen für die EU voran. Er will einen eigenen EU-Haushalt mit Schuldpapieren, einen Finanzminister für die Eurozone, eine gemeinsame Verteidigungsund Asylpolitik sowie Mindestsozialstandards in allen Mitgliedsstaaten.

6. Sind seine Ideen mehrheitsfähig?

Bedingt. Kleinere Staaten fürchten den Fall des Einstimmigkeitsprinzips und wollen nicht von Paris und Berlin überfahren werden. Größer ist die Zustimmung für eine Verteidigungsunion.

7. Was ist mit Deutschland?

Junckers und Macrons Vorschläge liegen auf dem Tisch. Doch noch sind die Reaktionen aus Deutschland, dem wichtigsten EU-Staat, verhalten. Solange keine neue Koalition steht, ist Kanzlerin Merkel politisch gelähmt. Berlin lehnt aber einen gemeinsamen EU-Haushalt als "Schuldenunion" weitgehend ab. Während SPD-Chef Schulz jedoch von einem europäischen Bundesstaat träumt, hat Merkel noch keine klare Präferenz erkennen lassen.

8. Und was will unsere künftige Regierung?

Der wohl künftige Kanzler Kurz betonte, dass er "nur eine proeuropäische Regierung" bilden werde. Im Juli 2018 übernimmt Österreich auch den EU-Ratsvorsitz. Kurz will dann einen Kurswechsel zu mehr Subsidiarität und Bürgernähe. So passt Junckers viertes Szenario am ehesten zu den türkis-blauen Koalitionären. Macrons Pläne einer "Schulden-" und "Sozialunion" lehnen beide strikt ab.



9. Wer ist fortan für die EU zuständig?

Kurz pocht darauf, ihm als Kanzler die EU Agenden zu unterstellen. Einem FP-geführten Außenministerium bliebe dann nur wenig Handlungsspielraum.

10. Wer bekommt die EU-Jobs?

Das Mandat von Ex-SP-Justizministerin Maria Berger als Richterin beim EuGH läuft 2018 aus. Türkis-Blau wird wohl einen neuen Kandidaten nominieren. Auch Thomas Wieser geht als Chefverhandler der Eurogruppe. Hier hat Österreich kein Vorschlagrecht.