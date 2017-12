Als erste Amtshandlung setzt sich der neue Bundeskanzler Sebastian Kurz in den Flieger nach Brüssel. Er will sich proeuropäisch zeigen und Zweifel daran aus der Welt schaffen. Doch die Stimmen aus der EU bleiben skeptisch und auch das neue Regierungsprogramm verrät nicht viel.

Die erste Regierungserklärung ist noch nicht abgegeben und schon sitzt Kanzler Kurz im Flieger nach Brüssel. Es geht darum ein proeuropäisches Zeichen zu setzen. Im Juli 2018 wird Österreich für sechs Monate den Vorsitz im Rat der Europäischen Union haben. Vorher möchte der neue Kanzler persönlich allfällige Zweifel an der proeuropäischen Ausrichtung der neuen Regierung aus dem Weg räumen und das schwarz-blaue Programm vorstellen.

Für den Bereich Außenpolitik sind im aktuellen Regierungsprogramm dreieinhalb Seiten vorgesehen – etwa drei Seiten weniger als bei der rot-schwarzen Regierung zuvor. Viele Formulierungen sind vage gehalten, aber was die EU betrifft, positioniert man sich durchaus: Österreich sei "integraler Teil der Europäischen Union und der gemeinsamen Währung Euro" und man werde weiterhin als „aktiver und zuverlässiger Partner an der Weiterentwicklung der EU mitwirken“. Ein deutliches Zeichen gegen einen sogenannten „Öxit“.

Skepsis aus der EU

In der EU scheint man noch nicht ganz überzeugt von der Aussage und so twittert EU-Wirtschaftskommissar Pierre Moscovici zur neuen Österreichischen Regierung, dass sich diese an demokratische und europäische Werte halten solle. Eine Regierungsbeteiligung einer rechtsextremen Partei sei niemals harmlos. Seine Skepsis rührt vor allem daher, dass es bis jetzt noch keine konkreten Äußerungen der ÖVP-FPÖ-Regierung zur künftigen Finanzpolitik gibt. Für seinen Bereich entscheidende Positionierungen sind noch nicht existent und das obwohl der EU-Haushalt verabschiedet wird, wenn Österreich die Ratspräsidentschaft inne hat. Ebenfalls kritisch äußerte sich der Fraktionschef der Sozialdemokraten Gianni Pittella. Er will "jeden einzelnen Schritt" in Wien und den "Sprung ins Ungewisse" genau beobachten, schloss neue "Sanktionen", wie im Jahr 2000, nicht aus.

La coalition désormais au pouvoir en Autriche 𦳕𯹹 doit susciter la vigilance des démocrates attachés aux valeurs européennes. La situation est sans doute différente par rapport au précédent de l’an 2000. Mais la présence de l’extrême droite au pouvoir n’est jamais anodine! — Pierre Moscovici (@pierremoscovici) 17. Dezember 2017

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel gratulierte Kurz zwar als eine der Ersten, reagierte aber abwartend und sagte am Montag in Berlin, sie werde verfolgen, wie die „europapolitische Positionierung“ Österreichs sein werde.

» Da wird die FPÖ jetzt auch viele Lektion lernen oder sie werden Österreich aus der EU sprengen «

Im Inland werden ebenso Zweifel an der EU-Politik der neuen Regierung laut. "Da wird die FPÖ jetzt auch viele Lektion lernen oder sie werden Österreich aus der EU sprengen“, so der ehemalige Bundeskanzler Christian Kern gegenüber der APA, „Sie werden ihre Politik radikal verändern oder den Rückzug aus der EU antreten müssen."

FPÖ auf Distanz zur EU-feindlichen ENF?

Auch wenn Kurz wiederholt die pro-europäische Ausrichtung der neuen Regierung betont, bleibt die Skepsis in der EU. Er selbst ist in der Vergangenheit durch seine scharfe EU-Flüchtlingspolitik aufgefallen und sein Koalitionspartner FPÖ ist in der EU-feindlichen Europaparlamentsfraktion ENF organisiert. Teil dieser Fraktion ist auch die rechtsextreme Front National, deren Vorsitzende Marine Le Pen die Regierungsbeteiligung der FPÖ als "sehr gute Nachricht für Europa" und als "wahrlich historisches Ereignis" begrüßt.

Die ENF traf sich am vergangenen Wochenende zur Jahrestagung in Prag und forderten dort das Ende der EU in seiner jetzigen Form. FPÖ-Generalsekretär Harald Vilimsky wurde als stellvertretender Vorsitzender der ENF-Fraktion eingeladen, konnte aus terminlichen Gründen aber nicht daran teilnehmen. Allerdings deutete er am Samstag vor der Sitzung des Parteivorstandes an, die FPÖ könnte als Regierungspartei auf Distanz zur ENF-Fraktion im EU-Parlament gehen. Man werde sich überlegen, wie es nach der EU-Wahl 2019 weitergehen werde. Es brauche aber "eine positive EU-Kritik", so Vilimsky.

NEOS-Europaabgeordnete Angelika Mlinar empfindet das europäische Bekenntnis der FPÖ als unglaubwürdig, auch weil diese weiterhin Mitglied der ENF bleibt: „Die Mitgliedschaft in der ENF-Fraktion ist für mich nicht mit dem europäischen Bekenntnis, das im Regierungsprogramm steht, vereinbar".

Regierungsprogramm: Ja zur EU mit viel Spielraum

Angesprochen auf den Nichtraucherschutz sagte Sebastian Kurz im ORF-Interview, dass man in einer Koalition Kompromisse eingehen müsse. Während man sich bei vielem einig war, zählte das Aus des Rauchverbots zu den Bedingung der FPÖ. Die „proeuropäische Ausrichtung der Bundesregierung“ sieht Kurz wiederrum als eine Voraussetzung der ÖVP für eine Zusammenarbeit.

» Zukunft Österreichs fest mit dem europäischen Friedens- und Einigungsprozess verknüpft «

Der neue Bundeskanzler wird nicht müde die proeuropäische Ausrichtung der Regierung zu betonen. Und so steht im Regierungsprogramm, dass die Zukunft Österreichs fest mit dem europäischen Friedens- und Einigungsprozess verknüpft sei. Das klare Ja zur EU und der gemeinsamen Währung ist auch ein Signal in Richtung der finalen Phase der „Brexit“-Verhandlungen, denn diese fällt genau in jene Monate, in denen Österreich den EU-Ratsvorsitz hat. Diesen Vorsitz sieht die ÖVP-FPÖ-Regierung als „besondere Gestaltungsmöglichkeit“ innerhalb der europäischen Union.

In Bezug auf konkrete Maßnahmen bleibt das Regierungsprogramm vage und lässt viel Spielraum. Europapolitisch brisant und durchaus konkret hingegen ist das Bekenntnis der neuen Bundesregierung zu einer "aktiven Wahrnehmung der Schutzfunktion für Südtirol" und die von der FPÖ unterstützte Idee der doppelten Staatsbürgerschaft. Der italienische EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani warnte vor diesem „willkürlichen Schritt“, der Spannungen hervorrufen könnte: "Europa hat zwar viele Fehler, hat aber die Ära des Nationalismus abgeschlossen".

Umstrukturierung: EU-Abteilungen ziehen ins Kanzleramt

In der neuen Regierung werden einige EU-Agenden vom Außenministerium ins Kanzleramt wechseln, wo eine eigene EU-Sektion entstehen soll. Durch die Verlegung wertet Kurz das Thema auf und stellt es stärker unter seine Kontrolle. Er selbst wird künftig an Tagungen des Europäischen Rats teilnehmen. Die EU-Sektion fällt in den Zuständigkeitsbereich von Kanzleramtsminister Gernot Blümel von der ÖVP, der auch für Medien, Kunst und Kultur zuständig ist. Auch die federführende Vorbereitung des österreichischen EU-Ratsvorsitzes wechselt vom Außenministerium ins Bundeskanzleramt. Die von der FPÖ nominierte Außenministerin Karin Kneissl wird Österreich "nur" bei den Montagssitzungen im Rat für auswärtige Beziehungen vertreten. Und somit behält Kurz die EU-Politik Österreichs in seiner Nähe.