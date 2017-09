Nordkorea ist am Samstag von einem Beben der Stärke 3,4 erschüttert worden. Die chinesische Erdbebenwarte teilte mit, möglicherweise seien die Erdstöße von einer Explosion verursacht worden. Angesichts der Eskalation zwischen den USA und Nordkorea im Atomstreit kann ein weiterer Nukleartest durch das nordkoreanische Regime nicht ausgeschlossen werden.

Das südkoreanische meteorologische Institut teilte wiederum mit, man gehe von einer natürlichen Ursache für das Beben aus. Das Institut gab die Stärke mit 3,0 an. Das Beben habe sich im Gebiet von Kilju in der nordkoreanischen Provinz Nord-Hamgyong ereignet, hieß es. Auch nach Informationen der japanischen Nachrichtenagentur Kyodo wird davon ausgegangen, dass es sich um ein natürliches Beben handeln dürfte. Die sechs bisherigen Atomtests Nordkoreas wurden auf dem Gelände Punggye-ri in der Provinz Nord-Hamgyong durchgeführt.

Der Nordkorea-Konflikt hatte sich am Freitag zuletzt zugespitzt, nachdem Nordkorea als Reaktion auf kriegerische Töne von US-Präsident Donald Trump mit dem möglichen Test einer Wasserstoffbombe über dem Pazifik drohte. Ob Nordkorea tatsächlich über eine Wasserstoffbombe verfügt, ist zurzeit allerdings unklar. Es behauptet, bereits zweimal eine solche H-Bombe getestet zu haben.

China strafft die Sanktionen

Als Konsequenz aus den andauernden Raketen- und Atomtests Nordkoreas hat China unterdessen eine Drosselung der Ölexporte nach Nordkorea angekündigt. Wie das Handelsministerium in Peking am Samstag mitteilte, werde China die Lieferungen von raffinierten Ölerzeugnissen an Nordkorea ab dem 1. Oktober zurückfahren. Zudem werde ein Einfuhrverbot auf Kleidung verhängt, die in Nordkorea produziert wurde.

Mit der Ankündigung setzt Peking Sanktionen der Vereinten Nationen um. Der UNO-Sicherheitsrat hatte die neuen, noch schärferen Strafmaßnahmen nach dem jüngsten Atomtest Nordkoreas verhängt..