Die Wiener ÖVP zeigt sich gegenüber der von Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) geplanten "berittenen Polizei" abwartend. Am Sonntag hatte bereits City-Bezirksvorsteher Markus Figl skeptisch reagiert. Auch der nicht amtsführende Stadtrat Markus Wölbitsch zeigte sich am Montag nicht übermäßig begeistert. "Auch auf unserer sicherheitspolitischen Agenda steht das Thema nicht ganz oben", sagte er.

Allerdings kenne er das Konzept "noch nicht im Detail", daher falle es ihm schwer, es zu beurteilen, sagte Wölbitsch am Rande einer Pressekonferenz . Kickl hatte am Sonntag im APA-Interview angekündigt, in Wien schon bald einen Probebetrieb starten zu wollen.