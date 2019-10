„Which Franz?“ Mit dieser Aussage sorgt die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel derzeit für Erheiterung in den sozialen Medien. Ja, welcher Franz war denn gemeint?

Vergangene Woche war Angela Merkel bei der UN-Vollversammlung in New York. Im Rahmen dieses Aufenthalts traf die deutsche Regierungschefin auf die niederländische Königin Maxima. Eine spontane Zusammenkunft auf der Straße von New York und ein kurzes Pläuschchen sorgte für eine amüsante Sprachverwirrung.

"Mit wem?"

Königin Maxima sprach über Frauenrechte und wollte Merkel erklärten, dass sie erst kürzlich mit Frankreich über die Frauenbewegung gesprochen habe. Auf Englisch sagte Maxima also „with France“ (mit Frankreich). Merkel sieht die Adelige jedoch nur verdutzt an und fragt: „Mit wem?“ „With France“ wiederholt Maxima darauf geduldig, doch die Politikerin scheint noch immer nicht zu verstehen. „Which Franz?“ fragt sie noch einmal nach (also: „Welcher Franz?“).

"Ach so!"

Ein paar Augenblicke danach scheint es Merkel zu dämmern, wovon Maxima eigentlich spricht, nämlich nicht von einem unbekannten Franz, sondern von Frankreich. „Ach so!“ ruft Merkel, als ihr der Knoten aufgeht. „With France, not Franz!“ (Mit Frankreich, nicht Franz) sagt sie. Beide Frauen sowie umstehende Sicherheitskräfte, Zuschauer und Journalisten müssen herzlich über das Missverständnis lachen – sowie in weiterer Folge auch das Internet, wo das ganze natürlich weitergesponnen wurde: