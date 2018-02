Der Präsident des Weltkongresses der Ukrainer, Eugene Czolij, warnt eindringlich vor der Politik des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Diese sei eine "Gefahr für westliche Demokratien", sagte Czolij, der sich zur Wintertagung der Parlamentarischen Versammlung der OSZE in Wien aufhielt.

"Putin hat seinen Appetit sehr klar demonstriert, auf illegale und unangemessene Weise andere Länder zu beeinflussen: sei es durch Einflussnahme bei Wahlen oder Cyberangriffe oder Terrorakte", sagte der aus dem kanadischen Montreal stammende Diaspora-Vertreter.

Der Hauptfokus seiner Organisation, die 20 Millionen Ukrainer in 53 Ländern umfasst, sei, die internationale Gemeinschaft davon zu überzeugen, dass die Situation in der Ukraine nicht nur eine Bedrohung für die Ukraine, sondern auch für westliche Demokratien ist. Dass Bewusstsein für diese Bedrohung sei nach den US-Präsidentschaftswahlen in den europäischen Ländern gestiegen, sagte der seit den 1980er Jahren in der ukrainischen Diaspora seines Landes aktive Rechtsanwalt.

Czolij glaubt auch, dass die EU-Staaten an den Sanktionen gegen Russland festhalten werden, solange der Friedensvertrag von Minsk nicht eingehalten und die Besetzung der Krim anhalte. Sollten die Sanktionen aufgehoben werden, würde Russland "weitergehen", zeigte er sich überzeugt. Die Situation wäre dann noch "viel gefährlicher". Nur mit weiterem Druck der internationalen Gemeinsamschaft sowie Waffenlieferungen, also einer "Eskalation der Sanktionen", könne Putin zum Einlenken und Einhalten der Minsker Vereinbarungen bewegen. Die US-Pläne für Waffenlieferungen für die Ukraine bezeichnete Czolij als "sehr wichtig".