Am Wochenende lud US-Präsident Donald Trump zahlreiche Kinder zum Osterfest in den Garten des Weißen Hauses ein. An seiner Seite stand die ganze Zeit ein lebensgroßer Plüsch-Osterhase. Die Reaktionen in den sozialen Medien ließen naturgemäß nicht lange auf sich warten – und regen zum Schmunzeln an. Hier eine kleine Auswahl:

Tausende Kinder luden Donald und Melania Trump am Wochenende zum traditionellen Ostereierrollen im Garten des US-Regierungssitzes ein. Trump hielt nur eine kurze Ansprache, in dem er den Zustand der US-Wirtschaft und des Militärs lobte. An seiner Seite befand sich die ganze Zeit ein großes Plüsch-Häschen – in dem übrigens einst Ex-Pressesprecher Sean Spicer saß. Wer dieses Jahr das Kostüm trug, blieb allerdings geheim. Ist aber auch Nebensache, denn die Bilder von Trump neben dem Osterhasen bildeten eine Steilvorlage für Memes und Spötteleien in den sozialen Medien.

wenn der Kandidat rechts plötzlich die seriösere Alternative zum Kandidaten links zu sein scheint.#trump #Ostern #Traditionshase pic.twitter.com/3TLJWlxwqL — Micky Beisenherz (@MickyBeisenherz) 2. April 2018

#Trump wünscht Frohe #Ostern. Den Typen mit der roten Krawatte kenne ich nicht. pic.twitter.com/VH0xXbkasX — (((Sol Dev ★))) (@skeptikaa) 2. April 2018

Wenn dir klar wird, was es bei den Trumps nachher zu essen gibt: pic.twitter.com/hJmrkm7BZt — Selma Zoronjić (@schwelessio) 2. April 2018