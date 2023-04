Osterferien in den Bergen beim Frühlings-Skifahren - eine beliebte Urlaubsgestaltung für Familien und Wintersportfans, die aber zunehmend unter Druck kommt. Und das hat nicht nur mit Inflation, allgemeiner Teuerung und zum Teil exorbitant gestiegen Preisen in Hotellerie und Gastronomie zu tun, sondern auch mit warmen Temperaturen und Schneemangel.

Denn der Klimawandel mit seinen Wetterextremen und deren Auswirkungen hat längst auch die Tourismusbranche erreicht - auch wenn in weiten Teilen der Branche die Ansicht überwiegt, dass alles nicht so schlimm werden wird, wie manche Experten prophezeien. Es überwiegt durchwegs Optimismus: Manche Hoteliers oder Seilbahner verweisen auf vergangene Zeiten, in denen es immer wieder schneearme Winter gegeben habe. Auch Tourismusstaatssekretärin Susanne Kraus-Winkler spricht davon, dass "in den höher gelegenen Skigebieten in den meisten Bundesländern noch immer Schneesicherheit gegeben ist", und berichtet von einer bisher durchaus zufriedenstellenden Wintersaison. Auch wenn die Branche heuer die Nächtigungszahlen von vor der Coronapandemie noch nicht erreichen konnte (siehe Tabelle) .

Sommerurlaub wird wichtiger

Auch wenn sich die Nächtigungen im Winter wieder erholt haben, das Vorkrisenniveau ist noch nicht erreicht. Bis Ende Februar lagen die Winternächtigungen heuer um mehr als neun Prozent unter dem Rekordjahr 2019/20. Die Coronapandemie brachte schwere Umsatzeinbußen im Winter. Angesichts des Klimawandels wird der Sommer für die Tourismusbranche immer wichtiger.

© News Quelle: WIFO, Statistik Austria, OeNB. Fiktive Berechnungen von Saisonergebnissen lt. WIFO

Vielfältige Challenge

Robert Seeber, Tourismus-Spartenobmann und Gastro-Unternehmer, geht ebenfalls davon aus, dass "immer Ski gefahren werden wird - eventuell eben nur in höheren Lagen." Nachsatz: Diese Situation könne bereits "in fünf bis zehn Jahren" eintreten: "Die Tourismusbetriebe werden sich darauf einstellen und neue Angebote entwickeln müssen, beispielsweise in den Bereichen Wellness, Fitnessaktivitäten oder Eintauchen in neue Lebenswelten." Angstmache könne er aber nicht teilen, erklärt der Tourismusobmann, der auch nicht glaubt, dass Skifahren eine elitäre Angelegenheit wird. Die Rückmeldungen aus der Winterdestinationen zur Buchungslage seien die gesamte Saison ausgesprochen gut gewesen - egal, ob während Weihnachten und Neujahr, als es wenig Schnee gab, oder zuletzt während der Osterferien. Auch zum Teil sehr hohe Preise würden die Gäste nicht abschrecken, so Seeber: "Gäste mit genügend Geld sind auch bereit, dieses für ihren Urlaub auszugeben." Und davon gebe es nicht wenige.