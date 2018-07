Nach Jahren in der Dauerschleife als Pop-Diva mit theatralischen Gesten und Fahrstuhlballaden stimmt die Kanadierin Céline Dion kurz nach ihrem 50. Geburtstag in sozialen Medien plötzlich ganz neue Töne an.

Gibt es für Pop-Ikonen der 90er Jahre nach ihren größten Hits so etwas wie ein Altern in Würde? In der auf ewige Jugend getrimmten Popindustrie wohl eher nicht. Auch Céline Dion kann sich dem Phänomen nicht entziehen. In den sozialen Netzwerken, zeigt sie sich von ihrer modischen Seite. Nicht allen Internet-Usern gefällt ihr neuer Stil sich zu präsentieren, was lustige Memes nach sich zieht.

Wie alles begann

Vor zwei Wochen überraschte Dion mit einem Instagram-Foto, das sie kurz vor dem Abflug in ihrem Privatjet zeigt – ganz in Pink: Anzug, eine überdimensionier Brille und Plüschschuhe inklusive. “Sie sagen, Pink ist das neue Schwarz”, ließ sie das “Team Céline” titeln.

Mode-Ikone oder alternder Popstar?

Als wollte Dion unterstreichen, dass sie sich inzwischen als Mode-Ikone sieht, lieferte sie für 2,6 Millionen Follower gleich die getragenen Modelabels mit: Der Anzug kam von Sies Marjan, die Tasche von Gucci, die Schuhe natürlich von der “Sex and the City”-Must-Have-Marke Manolo Blahnik.

Dass es sich um keinen Ausrutscher, sondern offenkundig einen neuen Stil handelte, dokumentierte Dion vor drei Tagen als sie sich gar nicht wie eine Grande Dame der Popmusik auf Instagram zeigte, sondern als eine aus einem Fellini-Film entsprungene Diva.

Schräge Inzenierung auf Instagram

Den vorläufigen Höhepunkt ihrer Sommer-Inszenierung liefert die Dion gestern am Rande ihrer Asien-Tour in Bangkok, wo dieses – man kann es kaum anders sagen – ikonische Foto entstand. “Beautiful Bangkok…unforgettable”, betitelte das “Team Céline” das Foto, das Dion im gelben Anzug, Sonnenbrille und in echter Lady-Boss-Pose zeigt.

"Das Meme des Sommers"

Dass der Schnappschuss tatsächlich unvergesslich sein dürfte, war wenig später klar: Céline Dion hatte ein Meme kreiert – nach Meinung des Time Magazin sogar “das Meme des Sommers”. Warum, wurde schnell nach den unzähligen Reaktionen in den sozialen Medien deutlich. Für einen Nutzer war klar, dass Dion in dem Look nur für ein Mixtape posieren konnte – und so begann das Social Web zu spekulieren, welchen Titel es wohl tragen könnte…