Ist Céline Dion frisch verliebt?

Anfang letzten Jahres hat Céline Dion ihren geliebten Ehemann René Angélil verloren. Die Trauer der Sängerin war unermesslich, ganze 27 Jahre lang waren die beiden sowohl privat als auch beruflich ein Paar. Eineinhalb Jahre später hat Céline ihr Strahlen wiedergefunden - der Grund soll ihr Background-Tänzer Pepe Munoz sein.

Als René Angélil am 14. Jänner 2016 seinen langen Kampf gegen den Krebs verlor, brach für Céline Dion eine Welt zusammen. Er war der einzige Mann, mit dem die Sängerin je zusammen war, der einzige Mann, den sie liebte. Als sie 19 Jahre alt war und er 45, heirateten die beiden, später bekamen sie drei Kinder miteinander.

Einen Monat nach dem Tod ihres Mannes kehrte Céline Dion wieder auf die Bühne zurück und absolvierte zahlreiche Auftritte im Kolosseum des Caesars Palace in Las Vegas. Ihre Fröhlichkeit fand die Sängerin aber lange nicht wieder. In den letzten Wochen zeigte sich die 49-Jährige jedoch immer wieder strahlend in Paris. In der Stadt der Liebe soll auch sie wieder fündig geworden sein.

© www.PPS.at Céline Dion und Pepe Munoz unterwegs in Paris

Pepe Munoz soll angeblich mehr sein, als bloß ihr Backgroundtänzer. Der 17 Jahre jüngere spanische Tänzer und Künstler soll laut französischen Medienberichten Céline Dions Herz erobert haben. Eine offizielle Bestätigung dafür gibt es freilich (noch) nicht. Es wäre der Sängerin zu wünschen, eine neue Liebe zu finden, ob Pepe ihr "Mr. Right" ist, wird sich jedoch erst zeigen.