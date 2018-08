Jennifer Garner hat ihren Ex Ben Affleck zu Hause abgeholt und in eine Entzugsklinik gefahren. Laut US-Medien ist der dreifache Vater wieder seiner Alkoholsucht verfallen.

Laut der US-Seite TMZ soll Schauspieler Ben Affleck (46) im Kampf gegen seine Alkoholsucht erneut einen Rückfall erlitten haben. Nach seinem Entzug im Jahr 2001 und im Dezember des letzten Jahres soll sich der Star abermals in eine Entzugsklinik bringen haben lassen. Angeblich auf Wunsch seiner Ex-Frau Jennifer Garner (46), die Ben am Mittwochnachmittag gemeinsam mit einer Bekannten zu Hause abholte und den 46-Jährigen gegen 18:00 in die Einrichtung brachte.

© www.PPS.at

Ziemlich mitgenommen sieht Ben auf den Paparazzi-Fotos, die ihn in Jennifers Auto zeigen, aus. Sein Gesicht wirkt geschwollen, die Augen sind rot. Ben sieht ungepflegt aus, scheint sich seit ein paar Tagen nicht rasiert zu haben.

» Bitte habt Respekt und lasst uns für ein paar Minuten alleine «

© www.PPS.at

Garner soll die wartenden Paparazzi beim Verlassen des Hauses um Diskretion gebeten haben: "Bitte habt Respekt und lasst uns für ein paar Minuten alleine. Es ist schon schlimm genug."

Dankbar für Unterstützung von Jennifer Garner

Auch wenn das Paar seit 2015 getrennt lebt und 2017 die Scheidung eingereicht hat, haben die Eltern dreier Kinder (Samuel, Violet und Seraphina) nach wie vor ein freundschaftliches Verhältnis zueinander.