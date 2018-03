Der Trendforscher und Soziologe Matthias Horx schaut beim Thema Liebe etwas düster in die Zukunft. "Ein Teil der Menschheit wird beziehungsunfähig und kann nicht mehr mit einem Partner umgehen", sagte der Leiter des Zukunftsinstituts.

Es gebe dafür mehrere Anzeichen, darunter die Pornografisierung und den Trend zur Technisierung. Ein Teil der Menschen sexualisiere sich stark, meinte Horx. "Für jene ist Partnerschaft nicht mehr etwas, zu dem unbedingt Menschen gehören."

» Das Internet funktioniert in der Partnerwahl wie ein Supermarkt «

Auch von Dating-Portalen hält Horx nicht viel: "Das Internet funktioniert in der Partnerwahl wie ein Supermarkt. Da hat man das Gefühl, man hat jetzt genug Fischstäbchen von einer Sorte gekauft und braucht was Neues. Das ist das Fatale." Das Vergleichen selbst sei "ein Stück weit Anti-Liebe", sagt Horx, der sich in seinem Buch "Future Love" mit der Zukunft von Sex und Liebe auseinandersetzt.