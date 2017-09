Südkorea erwartet weiteren Raketentest Nordkoreas

Südkorea rechnet mit weiteren Raketentests Nordkoreas. Es gebe weiterhin Anzeichen dafür, dass Nordkorea erneut ballistische Raketen abfeuern werde, erklärte ein Mitarbeiter des Verteidigungsministeriums in Seoul am Montag vor einem Parlamentsausschuss. Zu erwarten sei auch, dass die kommunistische Führung in Pjöngjang wieder eine Interkontinentalrakete testen werde.

Nordkorea hatte am Sonntag seinen sechsten und bisher größten Atomtest unternommen und damit den Konflikt mit der internationalen Gemeinschaft abermals deutlich verschärft. Das südkoreanische Verteidigungsministerium kündigte unterdessen am Montag die vorübergehende Stationierung des US-Raketenabwehrsystems THAAD an.