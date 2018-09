Die ORF/ARD-Telenovela "Sturm der Liebe" mit Larissa Marolt in der Hauptrolle feiert seine 3.000 Folge. Anlässlich des Jubiläums kehren viele ehemalige Darsteller zurück an den Fürstenhof.

Großes Jubiläum bei "Sturm der Liebe": Die Telenovela feiert die 3.000. Folge und passend dazu wird im Fürstenhof gefeiert. Werner Saalfeld (Dirk Galuba) wird 75 Jahre und seine Familie plant zu seinem Geburtstag ein großes Fest mit gleich mehreren Überraschungsgästen. Für die Jubiläumsfolge kehren seine Kinder zurück. Mit Gregory B. Waldis (Alexander), Sarah Stork (Sandra), Moritz Tittel (Konstantin), Daniel Fünffrock (Moritz) und Alexander Milz (William) kehren einige beliebte ehemalige "Sturm der Liebe"-Stars in Gastrollen zurück.

© ORF/ARD/Christof Arnold Werner Saalfeld im Kreise seiner Kinder

Wider Erwarten fehlt vom Geburtstagskind aber an diesem Morgen jede Spur. Als klar wird, dass Werner weder Handy noch Herzmedikamente bei sich trägt, wandelt sich die anfängliche Irritation in Sorge.

© ORF/ARD/Christof Arnold Alfons (Sepp Schauer) und André (Joachim Lätsch) sind auf der Suche anch Werner

Während Werner inmitten unberührter Natur eine schicksalhafte Begegnung hat, läuft am Fürstenhof eine hektische Suche nach ihm an. Eines sei jedoch verraten: Am Ende wird mit dem Geburtstagskind gefeiert.

© ORF/ARD/Christof Arnold Seine Kinder überreichen Werner ein ganz besonderes Geburtstagsgeschenk

Achtung! Aufgrund der "ZiB Spezial" zur EU-Gipfel-Bilanz zeigt ORF 2 die Jubiläumsfolge von "Sturm der Liebe" am Freitag, dem 21. September 2018, bereits um 14.15 Uhr und um 15.10 Uhr eine weitere Folge.

© ORF/ARD/Christof Arnold Geburtstagsständchen für Werner