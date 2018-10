Nach dem Abschied von Larissa Marolt übernimmt in der 15. Staffel der Österreicher Julian Schneider die Hauptrolle in der Telenovela "Sturm der Liebe".

Larissa Marolt hatte am Donnerstag ihren letzten Auftritt in der von ORF und ARD ausgestrahlten Telenovela "Sturm der Liebe". Die von ihr gespielte Protagonistin Alicia zog zusammen mit ihrem frisch angetrauten Ehemann Viktor in die Wachau.

© ORF/ARD/Christof Arnold Abschied von Alicia und Viktor

Einen Tag später startet nun die 15. Staffel, in der die Liebesgeschichte mit dem österreichischen Schauspieler Julian Schneider alias Joshua Winter und Helen Barke, die Denise Saalfeld spielt, in den Vordergrund rückt.

© ORF/ARD/Christof Arnold Denise und Joshua sind das neue Traumpaar - bis zum Happy End müssen jedoch noch zahlreiche Hindernisse überwunden werden

Alles begann, als Denise, die Tochter von Christoph und Xenia Saalfeld, im Fünf-Sterne-Hotel "Fürstenhof" in einem sagenumwobenen Spiegel den mysteriösen Joshua erblickte. Sofort war es um sie geschehen. Wäre da nur nicht ihre durchtriebene Schwester Annabelle Sullivan, gespielt von Jenny Löffler, die ebenfalls ein Auge auf den attraktiven Saalfeld-Spross geworfen hat und ihn geschickt zu verführen weiß.

© ORF/ARD/Christof Arnold Sowohl Denise als auch Annabelle haben ein Auge auf Joshua geworfen.

Zwischen den beiden ungleichen Schwestern entbrennt in der Folge ein Kampf - um Joshuas Liebe, die Gunst ihres Vaters Christoph und den "Fürstenhof".

© ORF/ARD/Christof Arnold Zunächst scheint Annabelle die Nase vorn zu haben.

Das passiert zum Auftakt der 15. Staffel

Während sich die Situation zwischen Joshua und seinem intriganten Adoptivvater Henning immer weiter zuspitzt, steht am "Fürstenhof" schon alles für die Auktion bereit. Bei einem letzten Kontrollgang macht Haustechniker Tobias jedoch eine beunruhigende Entdeckung und versucht, das Schlimmste im letzten Moment noch zu verhindern. Wenig später wird es plötzlich mucksmäuschenstill im Hotel. Verblüfft stellen unterdessen Michael und Natascha fest, dass der getrennte Urlaub ihre Beziehung offenbar gestärkt hat.





