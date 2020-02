An dieser Stelle versorgen wir Sie täglich mit dem neuesten Klatsch und Tratsch aus der Welt der Stars und Sternchen. Viel Vergnügen!

Gottschalk startet 70er mit "Liveparty" im ZDF

Thomas Gottschalk will live im TV in seinen 70. Geburtstag hinein feiern - mit einer ZDF-Show aus Berlin. Das berichtete ZDF-Sprecher Stefan Unglaube am Montag in Mainz. Das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" hatte zuvor berichtet. Die Überraschungssendung werde am späten Sonntagabend (17. Mai) beginnen und bis nach Mitternacht dauern. Gottschalk hat am 18. Mai Geburtstag.

© imago images/Sven Simon

Bei der Show sollen Weggefährten und Freunde des Jubilars eingeladen sein. Welche, das soll auch für Gottschalk eine Überraschung sein. Dem "Spiegel" sagte Gottschalk: "Zum Siebzigsten erfüllt mir der Sender endlich den Wunsch nach einer Show, auf die ich mich weder vorbereiten muss noch kann. Man schmeißt mir eine Liveparty, und ich habe keine Ahnung, wer eingeladen wurde." Er hoffe nur, "dass ich alle Gäste kenne, die da kommen".

Spätes Vaterglück für Tarantino

Quentin Tarantino ist mit 56 Jahren zum ersten Mal Vater geworden. Seine israelische Frau Daniella Pick habe am Samstag in Tel Aviv einen Sohn zur Welt gebracht, berichteten israelische Medien übereinstimmend. Ein Sprecher des Ichilov-Krankenhauses wollte sich am Sonntag nicht dazu äußern.

© imago images/Future Image International

Auch für die 20 Jahre jüngere Sängerin ist es das erste Kind. Der Filmemacher und Pick sind seit November 2018 miteinander verheiratet. Es ist die erste Ehe für den Oscar-Preisträger. Das Paar hatte sich 2009 bei der Filmpremiere von "Inglourious Basterds" in Tel Aviv kennengelernt. Die Schwangerschaft hatten sie im August vergangenen Jahres bekanntgegeben.

Das kann Catherine Deneuve nicht leiden

Catherine Deneuve kann Beschreibungen von sich als Diva, Ikone, Göttin oder Königin nicht leiden. "Ich habe mich nie als Diva gesehen", sagte die 76-Jährige der "Augsburger Allgemeinen" (Montag). Sie möge auch den Begriff "Ikone" des französischen Films nicht.

© imago images/PanoramiC

"Wer will schon als Ikone betrachtet werden? Irgendwann fangen die Leute dann an, dich schlecht zu machen. Ich möchte mich ganz normal in der Öffentlichkeit bewegen." Sie wolle, dass die Leute sie ganz normal betrachteten. "Mich als Königin oder als Göttin zu behandeln ist lächerlich", so Deneuve.

» Die Leute sind enttäuscht, wenn sie mich so sehen «

Sie nehme kaum ernst, was über sie geschrieben werde, sagte Deneuve. "Wenn ich zu Hause bin, laufe ich im Trainingsanzug oder in Jeans herum." Sie fügte hinzu: "Ich gebe zu, da kann schon ein Trainingsanzug von Yves Saint Laurent dabei sein. Aber es stimmt schon, die Leute sind enttäuscht, wenn sie mich so sehen. Was soll ich machen. Auf dem Land bei der Gartenarbeit ist so eine Kleidung wesentlich praktischer und bequemer."