So manchen mag der Atem stocken, ob der ungewöhnlichen Liebesgeschichte mit dem signifikanten Altersunterschied. Schlagerstar Michael Wendler (49) liebt die junge Schönheit Laura Müller (19). Doch wer ist diese Frau eigentlich?

Steckbrief

Name: Laura Sophie Müller

Laura Sophie Müller Staatsangehörigkeit: Deutschland

Deutschland Beruf: Influencerin, Model

Influencerin, Model Alter: 19

19 Haarfarbe: Braun

Braun Beziehungsstatus: vergeben an Michael Wendler

vergeben an Michael Wendler Kinder: keine

© Chris Emil Janßen - ROSANSKI GmbH

Als sie sich kennenlernten, war Laura Müller - nach eigenen Aussagen - noch Jungfrau. Inzwischen spricht sie gegenüber deutschen Medien offen über das Liebesleben ihres deutlich älteren Freundes. Stolze 28 Jahre Altersunterschied trennen die beiden.

So lernten Laura und Michael Wendler sich kennen

Auf Instagram hat sie bereits verraten, wie sich das Paar, das seit Anfang 2019 offiziell liiert ist, im August 2018 kennengelernt hat: "Ich war auf einem Schlagerevent, wo unter anderem auch Michael aufgetreten ist. Und dann sind wir ins Gespräch gekommen und haben uns kennengelernt."

© imago images/Revierfoto

Was machte sie vor der Promi-Beziehung?

Zuvor lebte die attraktive Brünette ein ganz normales Teenager-Dasein. Neben der Schule jobbte sie als Aushilfe in einem Supermarkt in Sachsen-Anhalt und wollte eigentlich Abiturmachen.

» Nach 12 Jahren Schule ist dann auch mal Schluss «

© imago images/Revierfoto

Für ihre große Liebe und gleichzeitig ersten Freund warf sie diese Pläne 2018 über den Haufen. "Nach 12 Jahren Schule ist dann auch mal Schluss. Das mit Michael war jetzt die Bestätigung. Er ist ja auch mein erster Freund", erklärte sie dazu im Interview mit RTL.



Inzwischen wohnt die 19-Jährige in Florida mit Michael und dessen Tochter Adeline (17) zusammen. Manchmal ist auch Ex-Frau Claudia Norberg zu Gast. Alles andere als eine einfache Konstellation. Erst im Oktober 2018 gaben Wendler und seine Frau nach 29 Jahren ihre Trennung bekannt. Genau seit diesem Zeitpunkt ist Wendler mit der inzwischen 19-Jährigen Laura Sophie Müller zusammen...

Karriereschub dank Promi-Freund

Doch das Liebesdrama beeindruckt die ambitionierte Laura Müller nur wenig. Den Supermarkt tauschte sie - mit Unterstützung ihres Medien erfahrenen Freunds Wendler - gegen TV-Kameras. So stand das Paar bereits für das Vox-Format "Goodbye Deutschland" in Florida gemeinsam vor der Kamera.

Im Sommer 2019 waren beide in der RTL-Show "Das Sommerhaus der Stars" zu sehen, Anfang 2020 zog sich Laura Müller für den Playboy aus. Sie ziert das Cover der Februar-Ausgabe.

Sexy und selbstbewusst posiert Laura vor der Kamera. Die Anfrage des Playboy habe sie total überrascht und gefreut. „Ich bin stolz darauf, im Playboy zu sein. Ich habe natürlich auch Michael gefragt, was er davon hält, wenn mich ganz Deutschland nackt sehen kann.“

Unmoralisches Angebot

Und ihr Magazin-Auftritt sorgt promt für hohe Wellen. Kaum hatte sich Laura Müller für den „Playboy“ ausgezogen, flatterte eine Porno-Anfrage ins Haus. Laut Informationen der "Bild" wird ihr ein sagenhafter Lohn von einer Million angeboten, sollte sie in der „High-End-Pornoproduktion“ mit einem „echten Topstar aus den USA“mitspielen!

© imago images/Revierfoto

Michael Wendler hat seinen Standpunkt schon klargemacht. Zu "Bild" sagte er: „Natürlich wird Laura niemals Pornos drehen.“ Laura selbst zeigt sich stolz: „Ich bin von der Resonanz überwältigt! Damit hätte ich niemals gerechnet … “ Dennoch lehnte sie das Angebot ab. Stattdessen denkt sie an die Zukunft mit ihrem Freund.

Hochzeitspläne beim Wendler?

Wenn es nach Laura geht, steht auch einer Hochzeit nichts im Weg. Dazu hat sie auch schon genaue Vorstellungen: "Also, Michael weiß, dass er den Antrag machen müsste. Aber, das macht er auch, das will er auch. Es müsste schon ein schönes Kleid sein. Ich will, dass mich mein Papa zum Altar führt. Wir würden das, glaub ich, schon im Warmen machen. Also in den USA. Michael ist ja jetzt mein Lebensmittelpunkt. Da will ich auch immer bei ihm sein."

© glomax/sat1

Oberflächliche Liebe? Keineswegs.

Die Vorwürfe, dass der deutsche Schlagerstar sie nur wegen ihrer optischen Reize liebt, weist Laura in Interviews entschlossen zurück: „Michael liebt mich nicht, weil meine Brüste immer perfekt sitzen, sondern weil er mich als Mensch liebt. Aussehen ist nicht alles! Man sollte sich von niemandem kleinmachen und zu sehr beeinflussen lassen. Stattdessen sollte man viel öfter das tun, was man wirklich liebt.“