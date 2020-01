Frauen täuschen ihn deutlich häufiger vor, Männern ist er dafür umso wichtiger. So die herkömmliche Annahme über den Moment, der die Welt bewegt: den Orgasmus. Dass das möglicherweise alles so gar nicht stimmt, wagt nun die Dating-App Jaumo zu behaupten, die 245.000 User zum kleinen Tod befragt hat.

Fühlen Sie sich für den Höhepunkt Ihres Partners verantwortlich? Haben Sie schon einmal einen Orgasmus vorgetäuscht? Und macht der Sex auch ohne diesen Spaß? Diese drei Fragen wurden Jaumo-Usern in insgesamt zehn Ländern - Österreich, Deutschland, der Schweiz, Großbritannien, Spanien, Argentinien, Mexiko, Kolumbien Chile und den USA - gestellt. Das Ergebnis dürfte den einen oder anderen überraschen.

Haben Sie schon mal vorgetäuscht?

Dem Klischee nach täuschen Frauen den Orgasmus wesentlich häufiger vor als Männer. Will man dem Umfrageergebnis Glauben schenken, so ist der prozentuelle Unterschied zwischen Männern und Frauen in Wirklichkeit aber gar nicht so groß. Im Schnitt geben rund ein Drittel der Männer (32 Prozent) und 40 Prozent der Frauen an, den Höhepunkt schon einmal simuliert zu haben. In Österreich sind es 36 Prozent der Männer und 43 Prozent der Frauen.





Zu den meisten vorgetäuschten Orgasmen kommt es der Umfrage zufolge in Großbritannien (35 Prozent der Männer und 48 Prozent der Frauen). Mit 31 Prozent bei den Männern und 38 Prozent bei den Frauen wird in Deutschland am seltensten vorgetäuscht. Am ausgeglichensten ist die Lage dagegen in Spanien. Da geben 35 Prozent der Männer und 40 Prozent der Frauen an, beim Höhepunkt schon einmal geschauspielert zu haben.

Wie wichtig ist Ihnen der Höhepunkt?

Auch dieses Umfrageergebnis überrascht. Wer glaubt, Männer legen mehr darauf wert, zum Höhepunkt zu kommen, der irrt. Länderübergreifend sind 62 Prozent der Frauen und 59 Prozent der Männer davon überzeugt, dass Sex ohne Orgasmus weniger Spaß macht. Am deutlichsten ausgeprägt ist diese Tendenz in südamerikanischen Ländern: So ist für Frauen in Chile, Kolumbien (je 67 Prozent) und Argentinien (68 Prozent) der Höhepunkt besonders wichtig.





Am ausgeglichensten ist die Lage in den USA: Hier sind sich männliche und weibliche User mit je 50 Prozent darüber einig, dass Sex mit Orgasmus mehr Spaß macht als ohne. In Österreich liegen die weiblichen User mit 60 Prozent gegenüber den männlichen mit 57 Prozent bei dieser Frage nur knapp in Führung.

Für den Orgasmus des Partners verantwortlich?

Fühlen Sie sich für den Orgasmus Ihres Partners verantwortlich? Unter den männlichen Usern wird diese Frage am häufigsten in den USA mit Ja beantwortet. Hier meinen 64 Prozent, dass der Höhepunkt der Frau in ihren Händen liege. Mit 62 Prozent nahezu ebenso viele Männer sind dieser Meinung in Österreich, Großbritannien und Chile. Am wenigsten verantwortlich für den Orgasmus der Frau fühlen sich mit 59 Prozent die deutschen User.





Frauen sehen die Sache deutlich gelassener. Über die untersuchten Länder hinweg fühlen sich gerade einmal 47 Prozent für den Orgasmus ihres Partners verantwortlich. Mit 39 Prozent den entspanntesten Zugang haben deutsche Userinnen. Die größte diesbezügliche Verantwortung empfinden US-amerikanische Frauen. Hier meinen immerhin 57 Prozent, für den männlichen Höhepunkt verantwortlich zu sein. Die Österreicherinnen liegen mit 47 Prozent genau im Mittelfeld.

