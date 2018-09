Das neue Schuljahr hat begonnen. Mit all seinen Herausforderungen. Eine davon stellt die Sprache dar. Einer aktuellen Erhebung zufolge spricht jedes vierte Schulkind im Alltag eine andere Sprache als Deutsch.

Für Kinder in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland sind die Ferien mit dem gestrigen Sonntag zu Ende gegangen. In besagten drei Bundesländern hat heute das neue Schuljahr begonnen. Eine Herausforderung für Schüler und Lehrer vor allem auch in Anbetracht der Tatsache, dass jedes vierte Schulkind in seinem Alltag eine andere Sprache als Deutsch spricht, wie eine Erhebung der Statistik Austria zeigt.

© Agenda Austria

Der Anteil variiert dabei je nach Bundesland, wobei Wien eine Sonderposition einnimmt. Waren es bereits im Schuljahr 2006/07 38 Prozent der Schüler, die außerhalb ihres schulischen Umfeldes nicht Deutsch sprachen, sind es im Schuljahr 2016/17 bereits über 50 Prozent gewesen. Selbst in Vorarlberg, dem Spitzenreiter unter den Flächenländern, lag der Anteil im vergangenen Schuljahr mit 26 Prozent nur halb so hoch.

Besondere Herausforderung für Schüler und Lehrer

"Das ist per se noch kein Problem, stellt aber Kinder wie Erzieher und Lehrer vor besondere Herausforderungen. Schließlich ist die deutsche Sprache oft Voraussetzung für weitere Bildungserfolge", betont Agenda-Austria-Ökonomin Monika Köppl-Turyna. Ziel der Reformbestrebungen müsse es sein, dass Kinder bereits vor dem Schuleintritt Deutsch ausreichend beherrschen, um dem Unterricht folgen zu können. "Der frühkindlichen Bildung kommt dabei eine Schlüsselrolle zu", so Köppl-Turyna.

Den größten Zuwachs an Schülern, deren Umgangssprache nicht Deutsch ist, gab es übrigens in der Steiermark. Im Schuljahr 2006/07 knapp acht Prozent, hat sich der Anteil bis zum Schuljahr 2016/17 auf 16 Prozent verdoppelt. Das Schlusslicht bildet Kärnten. Hier war der Anteil an Schülern, die außerhalb der Schule eine andere Sprache als Deutsch sprechen, mit 15 Prozent im vergangenen Schuljahr am geringsten.