Keine öffentlichen Auftritte, keine persönlichen Postings auf Instagram, keine Interviews - so hält es Schlager-Königin Helene Fischer seit Anfang des Jahres. Doch nun die überraschende Nachricht: Sie unterbricht ihre mediale Auszeit für eine TV-Legende.

Niemand geringerer als der Moderator und „Wetten, dass..?“-Erfinder Frank Elstner hat bei der schönen Sängerin um ein Interview angefragt. Und promt sagte Helene Fischer zu. Nicht nur für die Fans eine kleine Sensation. Auch der an Parkinson erkrankte Frank Elstner fühlt sich geehrt.



» Ich bin ein großer Helene Fischer Bewunderer «

© APA/dpa/Patrick Seeger

"Ich gehöre zu Helene Fischers großen Bewunderern. Sie ist eine hochbegabte, fleißige Sängerin und arbeitet sehr diszipliniert. Ihren gigantischen Erfolg hat sie sich hart erarbeitet", findet er lobende Worte für die Sängerin gegenüber "Bild".

Warum unterbricht Helene für IHN ihre Auszeit?

Ein möglicher Gund für die doch sehr überraschende Zusage des Gesprächs (alle wissen, dass Helene Fischer nur äußerst selten Interviews gibt), könnte an der gemeinsamen Vergangenheit der beiden liegen. Frank Elstner hatte Fischer zu Beginn ihrer Karriere gefördert und in seiner ARD-Show „Verstehen Sie Spaß?“ auftreten lassen. Nun will sie ihm offenbar auch einen Gefallen tun.

© RTL II

Interview an einem geheimen Ort

Noch diese Woche soll das Gespräch der beiden an einem geheimen Ort aufgezeichnet werden. Elstner: „Ich weiß selbst noch nicht, wo uns mein Team hinbringen wird. Aber ich freue mich natürlich auf das Gespräch. Ich bin sehr gespannt, was Helene Fischer mir in meiner Sendung zu erzählen hat.“

Wo wird das Helene Fischer- Interview veröffentlicht?

Ende Juni soll das Gespräch auf Elstners „YouTube“-Kanal namens „Wetten, das war’s..?“ online gestellt werden. Zuvor hatte das TV-Urgestein Elstner schon Jan Böhmermann zu Gast.