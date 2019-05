Der Satiriker Jan Böhmermann hatte schon den einen oder anderen Berührungspunkt mit der Ibiza-Affäre der FPÖ, die eine Regierungskrise in Österreich ausgelöst hat. Heute läuft der mysteriöse Countdown ab, den er angekündigt hat. Mit HC Strache und der FPÖ soll er aber womöglich nichts zu tun haben.

Wie der ZDF mitteilte stellt die Satireshow "Neo Magazin Royale" von Jan Böhmermann nichts zur österreichischen Regierungskrise in den Mittelpunkt ihrer Sendung. Darunter sei auch nicht das "kleine Special" zu verstehen, das der Satiriker zu Wochenbeginn auf Twitter angekündigt hat.

Böhmermann hatte am Montag auf seinem Account einen Hinweis auf seine Sendung getwittert und danach die Ankündigung "Diese Woche haben wir sogar ein kleines Special vorbereitet!!!" Kurz darauf folgte ein weiterer Tweet mit einem Link. Beim Öffnen erscheint ein Countdownfeld: Dort wird nach ZDF-Angaben die Zeit Sekunde für Sekunde rückwärts gezählt, bis zu dem Zeitpunkt, an dem es am Mittwoch um 20:15 Uhr Informationen zum Thema der Sendung geben soll.

Auch wenn der Countdown also offensichtlich "nur" ankündigt, was am darauffolgenden Donnerstag im "Neo Magazin Royale" zu sehen sein wird, gibt es allerdings noch immer keine Erklärung dafür, warum im CSS-Code der Seite das Wörtchen "Ibiza" verborgen ist. Möglicherweise haben die Verantwortlichen diese Spur aber genau deshalb gelegt, um mehr Aufmerksamkeit für die Sendung zu bekommen. Ein cleverer Schachzug wäre es in jedem Fall und man darf gespannt bleiben, was nach Ablauf des Countdowns letztendlich wirklich zu sehen sein wird.

Versteckte Anspielungen

Satiriker und Grimme-Preisträger Böhmermann kannte das brisante Strache-Video bereits vor der Veröffentlichung, wie sein Manager Peter Burtz am Samstag bestätigte. Das Video zeigt, wie Strache einer vermeintlichen russischen Oligarchin 2017 auf Ibiza öffentliche Aufträge in Aussicht stellte, wenn sie seiner Partei zum Wahlerfolg verhelfe. Böhmermann hatte im April gesagt, dass er "mit ein paar FPÖ-Geschäftsfreunden in einer russischen Oligarchen-Villa auf Ibiza rumhänge" - offensichtlich eine Anspielung auf die Aufnahmen. Das ZDF schloss gegenüber der "Bild"-Zeitung eine Beteiligung Böhmermanns oder seiner Produktionsfirma an der Herstellung des Videos aus.

Countdown zu Böhmermann und zu Ibiza-Gate im ORF

Auch der ORF nimmt die Causa "Ibiza" erneut auf und wird am Mittwoch um 20.15 Uhr in ORF1 die Dokumentation "#IbizaGate. Die Doku – Chronologie des Scheiterns" ausstrahlen.