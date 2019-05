Arnold Schwarzenegger und Andreas Gabalier machen gemeinsame Sache. Und was hat "Red Bull"-Chef Dietrich Mateschitz damit zu tun?

Zwei Steirer haben gemeinsame Sache gemacht: "Pump It Up" nennt sich die am heutigen Freitag erschienene neue Single von Andreas Gabalier, die er gemeinsam mit Arnold Schwarzenegger in Los Angeles aufgenommen hat. Auf dem dazugehörigen Video sieht man - neben Archiv-Material von Schwarzeneggers Bodybuilder-Erfolgen - die beiden beim gemeinsamen Radfahren, im Fitnessstudio und im Tonstudio.

» Vertraue Dir selbst «

Zum Sprechgesang Gabaliers ("He was born in Austria / He had a dream to become a Star") streut Schwarzenegger jene beiden "Terminator"-Sätze ein, die ihn berühmt machten: "Hasta la vista, Baby" und "I'll be back". Das Lied erzählt laut Aussendung die Geschichte "von Einem der auszog, Andere zu motivieren und beispielhaft vorlebt was alles im Leben möglich ist". Das verdeutlichen auch die von Schwarzenegger selbst (auf Englisch) gesungenen Zeilen: "Vertraue dir selbst, dann werden deine Träume wahr." Nicht ungefähr trägt das Stück den Untertitel "The Motivation Song".

Was Red-Bull-Chef Mateschitz damit zu tun hat

Der Bogen des Lieds spannt sich vom Auwachsen in ärmlichen Verhältnissen in Österreich, gefolgt von Schwarzeneggers Bodybuilding-Erfolgen bis hin zu "Mister Universe", seiner Filmkarriere und schließlich seiner Arbeit als Gouverneur von Kalifornien.

Aufgenommen wurde "Pump It Up" laut Medienberichten auf Einladung von "Red Bull"-Chef Dietrich Mateschitz in den Red-Bull-Studios in Los Angeles. In Richtung Schwarzenegger und Mateschitz meint Gabalier in der "Kronen Zeitung": "Diese beiden Männer sind große Visionäre, die mich geprägt haben."