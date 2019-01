Derzeit herrscht wieder einmal große Aufregung um Andreas Gabalier. Von der Kritik an seiner Person zeigt sich der "Volks Rock'N'Roller" aber unbeeindruckt. Er sei "wohl einigen zu bodenständig", meint er.

Andreas Gabalier soll den Karl-Valentin-Orden bekommen. Der Orden wird alljährlich von der Münchner Faschingsgesellschaft Narrhalla in Gedenken an den Komiker Valentin (1882-1948) verliehen. Gabalier soll ihn am Samstag erhalten. Doch es gibt auch kritische Stimmen. Das Valentin-Karlstadt-Musäum kritisierte die gesellschaftspolitische Haltung des Volksmusikers. Diese sei rechtspopulistisch, eindeutig homophob und frauenfeindlich.

Andreas Gabalier ist Kritik an seiner Person bereits gewohnt, lässt sich davon nicht so schnell beeindrucken. "Wenn sich ein paar Einzelne aufregen, die mich persönlich überhaupt nicht kennen, dann juckt mich das nicht. Man hat mir gesagt, dass es bei allen meinen Ordens-Vorgängern Wirbel gegeben hätte, weil manche Kritiker meinten, gewisse Preisträger verdienten diesen Orden nicht", sagt der 34-Jährige der "Bild"-Zeitung vom Mittwoch.

"Ich bin wohl einigen zu bodenständig, aber das werde ich ganz sicher nicht für diese Leute ändern. Von ein paar Neidern lasse ich mir meine Erfolgsgeschichte nicht kaputt reden", meint Andreas Gabalier. Man müsse ihn nicht mögen, aber er würde sich sich "von einigen Leuten etwas mehr Wertschätzung wünschen", so der Sänger, der meint: "Gegenseitiger Respekt geht in unserer Gesellschaft immer mehr den Bach runter."

Peter Kraus verteidigt Gabalier

Auch Alt-Rock-'n'-Roller Peter Kraus, der den Preis am Samstag überreichen soll, verteidigte Gabalier. "Ich kenne Andreas als einen netten, höflichen und respektvollen Kollegen", sagte der 79-Jährige dem Blatt.

