Kommt die Liste Pilz? Wie reagiert er auf den Rauswurf bei den Grünen? News sprach mit dem Aufdecker Peter Pilz.

Nachdem er für den vierten Listenplatz nicht genug Stimmen erhielt, kündigte der "Aufdecker der Nation", Peter Pilz seinen Rückzug an. Nach 31 Jahren als Mandatar haben die grünen Parteitagsdelegierten ihm damit die Quittung dafür präsentiert, dass er eine Ein-Mann-Show als Aufdecker der Nation betrieb, beständig querschoss und von den Grünen einen Kurswechsel verlangte.

Mit News sprach er über den Rauswurf, die Gerüchte um eine Liste Pilz und Selbstmobilisierung.

» Will nicht in einem Klub sitzen, in dem die Nasenringe der Abgeordneten sichtbar sind «

Wie haben Sie auf den Rauswurf reagiert, Herr Pilz? Mit tiefer, persönlicher Überraschung.

Es sei ihm eine Entscheidung von der Partei abgenommen worden, so Pilz und rechnet mit den Grünen ab.

Liste Peter Pilz?

Offiziell allerdings will der langjährige Grünen-Abgeordnete nicht bestätigen, dass er mit einer eigenen Liste bei den kommenden Nationalratswahlen antritt. "Noch beschäftige ich mich mit dem Eurofighter-U-Ausschuss." Und dieses Thema bedarf noch viel Arbeit. Wenn diese abgeschlossen ist, gehe es "den Herrschaften an den Kragen", so Pilz.

Was jetzt, Herr Pilz?

Peter Pilz legt nun einen eigenen Ordner an, in dem er sämtliche Mails abspeichert, die vor allem einen Grundtenor haben: "Wir möchten uns an etwas Neuem beteiligen". Es gäbe eine große Sehnsucht nach etwas Neuem, die Pilz selbst völlig unterschätzt hat.



Das gesamte Interview mit Peter Pilz lesen Sie im News 26/17