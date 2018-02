Im 15. Wiener Gemeindebezirk kehrt heute wieder ein Hauch von Hollywood ein: Richard Lugner präsentiert seinen Stargast Melanie Griffith für den heurigen Opernball in einer Pressekonferenz. Mitschauen und schmunzeln: Wir sind für Sie ab 13:00 live dabei!

Angekommen ist die US-Schauspielerin bereits gestern Abend. Nach anfänglichen Turbulenzen gibt sich der Baumeister mit seiner Wahl zufrieden: "Sie ist sehr nett, da gibt es nichts - aber auch total fertig"

Was nach der Autogrammstunde in der Lugner-City sonst noch am Plan steht? Melanie Griffith ist bei der Auswahl des Make-up Artisten offenbar recht wählerisch, äußerte aber sonst noch keinerlei Wünsche für ihren Wien-Besuch. "Das muss ich noch mit ihr besprechen", meinte Lugner.