Richard Lugner wird den Opernball am 8. Februar in Begleitung von Melanie Griffith besuchen, wie er heute verriet. Am Dienstag Nachmittag vor dem Ball wird der Hollywood-Star nach Wien kommen. Spekuliert wurde im Vorfeld über Jane Fonda, die Gerüchte erwiesen sich jedoch als falsch. Wer den Baumeister selbst begleiten wird, konnte Lugner noch nicht sagen.

THEMEN:

Er präsentierte seinen Gast in einem Rätsel und zeigte sich bei der Präsentation etwas nervös und vergaß mehrmals die Fakten, die er präsentieren wollte. Zunächst verriet er, dass Griffith mehrmals verheiratet war und hat mit drei Männern ein Kind. Auch ihre Mutter war bereits Schauspielerin. Er verwies auf die Oscar-Nominierung Griffiths für "Die Waffen der Frauen" (1988) und ihre ehemalige Ehe mit Don Johnson.

"Etwas schwierig" in gewissen Dingen

Er wisse bereits, dass Griffith in machen Dingen etwas "schwierig" sei, die der Baumeister aber nicht verraten wollte. Das Programm in Wien steht noch nicht ganz fest. Man kenne sich durch gemeinsame Aufenthalte in einer Klinik in Leipzig. Dadurch wüsse er auch von ihren Problemen mit dem Jet-Lag. Wohnen wird die Schauspielerin im Grand Hotel. Einen Designer wird Griffith auf eigene Kosten mitbringen. Ein anderer Mann abgesehen ihres Managers wird nicht an ihrer Seite sein

Tochter fällte Entscheidung

Warum die Auswahl auf Griffith fiel, erklärte Lugner mit einem Rätselraten gemeinsam mit seiner Tochter Jacky. Es gäbe mehrere Namen auf einer Liste, wobei sich aber seine Tochter besser auskenne als er. Letztendlich habe Jacky gesagt "Die nehmen wir" und das sei dann die Entscheidung gewesen. Frauen seien einfach interessanter - sowohl für Männer als auch für Frauen - erklärte er, warum die Wahl nicht auf einen Mann gefallen sei. Die Alternativen zu Griffith wollte Lugner nicht verraten.

Nie ein Vertrag mit Jane Fonda

Warum Jane Fonda doch nicht komme, erklärte Lugner damit, dass es niemals Verhandlungen gab - und sie ihm auch zu alt sei. Er könne keiner Frau mit 80 Jahren das Gedränge am Opernball zumuten. Er erzählte auch, dass es Roger Moore am Opernball zuviel geworden ist. Er selbst sei aber fit genug für das Ball-Event des Jahres. Wer ihn selbst begleiten wird, steht laut Mörtel aber noch nicht fest. Seine Ex-Frau Cathy habe ihn gefragt, ob er sie mitnehmen würde, doch Lugner sagte ab, denn immerhin seien sie inzwischen ja geschieden.

© News.at

Slideshow zum Durchklicken:

Das waren Richard Lugners bisherige Opernball-Stargäste

Die Vorbereitungen mit seinem diesjährigen Stargast würden bisher jedenfalls wie geschmiert laufen. "Es läuft sehr gut. Ich hoffe, das bleibt so", sagte Lugner.