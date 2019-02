Heute steigt der 63. Wiener Opernball. Mit News.at sind Sie wie gewohnt live mit dabei.

Der diesjährige Opernball ist restlos ausverkauft und kann mit jeder Menge künstlerischer Prominenz aufwarten. Bei der Eröffnung singt Starsopranistin Anna Netrebko gemeinsam mit ihrem Mann Yusif Eyvazov.

"Netrebko hat gerne zugesagt, sie ist dem Haus sehr verbunden. Und sie liebt den Opernball", sagte Staatsoperndirektor Dominique Meyer. Die Sopranistin wird zuerst "Il bacio" von Luigi Arditi singen. Ehemann Eyvazov wird dann die weltberühmte Arie "Nessun dorma" aus "Turandot" von Giacomo Puccini darbieten. Gemeinsam geben sie dann noch "O soave fanciulla" aus "La Boheme" von Puccini zum Besten.

Die Stars am Opernball

Die Oper ist heuer am Ball stark vertreten: So stehen unter anderem die Sänger Michael Schade, Juan Diego Florez, Rene Pape, Heinz Zednik, Andreas Schager und Lidia Baich, Marina Rebeka, Ferruccio Furlanetto, Daniela Fally, Zoryana Kushpler, Ildiko Raimondi und Wolfgang Bankl auf der Gästeliste. Aber auch von anderen Häusern kommt Besuch: So etwa der Intendant des Wiener Musikvereins, Thomas Angyan, Scala-Chef Alexander Pereira, William Graziosi, Generaldirektor des Teatro Regio Turin und Josef Ernst Köpplinger, Intendant des Staatstheater am Gärtnerplatz München.

Weitere Künstler am Ball sind Susanne Wuest, Gregor Bloeb, Nina Proll, Cornelius Obonya, Maria Köstlinger, Juergen Maurer, Stephanie Reinsperger, Kristina Sprenger, Philipp Hochmair, Yury Revich, Birgit Sarata und Antonello Manacorda. Baumeister Richard Lugner bringt heuer das ehemalige australische Supermodel Elle Macpherson alias "The Body" zum Fest.

© APA/HERBERT PFARRHOFER Richard Lugner mit seinem diesjährigen Stargast Elle Macpherson

Die Politik ist stark vertreten

Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird heuer von Auma Obama, der Halbschwester des ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama, begleitet. Die Germanistin, Soziologin und Autorin sei "ein wichtiges Gesicht der Partnerschaft und Zusammenarbeit zwischen Europa und Afrika", so der Bundespräsident.

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) bringt den nordmazedonischen Regierungschef Zoran Zaev als Gast. Das Bundeskanzleramt begründete seine Einladung einerseits mit der Einigung im Namensstreit mit Griechenland, andererseits aufgrund des Westbalkan-Schwerpunktes Österreichs.

© APA/GEORG HOCHMUTH Alexander van der Bellen und Sebastian Kurz mit seiner Lebensgefährtin Susanne Thier beim letztjährigen Opernball

Amtskollegen aus dem Ausland bringen auch Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) und Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) in die Staatsoper mit. Kneissl hat den tschechischen Außenminister Tomas Petricek eingeladen. Mitbringen wird sie außerdem den US-Botschafter in Wien Trevor Traina und Volksanwalt Peter Fichtenbauer. Strache kommt dagegen mit dem serbischen Außenminister und Vize-Premier Ivica Dacic sowie dem ungarischen Kanzleramtsministers Gergely Gulyas.

144 Debütantenpaare aus 13 Ländern

Die 144 Debütantenpaare kommen heuer aus 13 verschiedenen Ländern. Ihr - erstmals von der Tanzschule Santner gestalteter - Eröffnungstanz passt zum 150-jährigen Jubiläum der Staatsoper. In dem "Kaiser Franz Josef I. Rettungs-Jubel-Marsch" von Johann Strauß sind nämlich Teile der Kaiserhymne zu hören.

© APA/HERBERT PFARRHOFER Die Geschwister Maria und Christoph Santner kennt man von "Dancing Stars"

Zünftig geht es auch vor der Oper zu: Am Roten Teppich nimmt erstmals eine Truppe der Gardemusik die Opernballgäste mit Regimentsmärschen aus dem Jahr 1869 musikalisch in Empfang. Und zwar "durchaus mit Nachdruck. Das wurde von der Organisatorin Maria Großbauer so gewünscht", sagte Kapellmeister Bernhard Heher.