Bei Donald und Melania Trump soll der Haussegen schon seit längerer Zeit schief hängen, doch sie sind offenbar nicht das einzige Paar im Clan, bei dem es kriselt. Donald Junior und seine Ehefrau Vanessa lassen sich scheiden.

Während die Welt über den Zustand der Beziehung des US-Präsidenten und seiner sich immer mehr von ihm emanzipierenden Ehefrau Melania Trump rätselt, berichtete pagesix.com von einer drohenden Scheidung im Hause Trump. Allerdings geht es dabei um Donald Jr. und seine Frau Vanessa.

» Aber es wird immer schwieriger, ihre Probleme zu lösen. Er ist nie da «

© imago/ZUMA Press Donald Trump Jr. mit seiner Ehefrau Vanessa

Donald Trumps ältester Sohn, der 40-jährige Donald Trump Jr., ist seit zwölf Jahren mit der gleichaltrigen Vanessa verheiratet, das Paar hat fünf gemeinsame Kinder. Nun wird eine angeblich gut informierte Quelle zitiert: "Die Probleme sind schon lange da. Das Paar hoffte, dass sie noch zusammen bleiben, solange der Präsident noch im Amt ist. Aber es wird immer schwieriger, ihre Probleme zu lösen. Er ist nie da."

Während sich Vanessa hingebungsvoll um die fünf Kinder Donald III. (9), Kai Madison (10), Chloe Sophia (3), Tristan Milos (6) und Spencer Frederick (5) kümmert, düst ihr Ehemann, der während der Präsidentschaft seines Vaters die Amtsgeschäfte der Firma leitet, durch die Weltgeschichte.

© imago/Hindustan Times Donald Trump Jr. ist geschäftlich viel unterwegs - hier in Indien

Auf Instagram zeigt sich der 40-Jährige gerne im Kreise seiner Liebsten, doch so idyllisch wie es auf den Fotos aussieht, soll es nicht sein, denn Donald Jr. ist nicht nur geschäftlich viel unterwegs. Zuletzt war er etwa auf Großwildjagd in Indien, anstatt Zeit mit seiner Familie zu verbringen, frönt er seinen Hobbys Golfen oder Angeln.

Auch der öffentliche Fokus auf die Familie soll für die Trump-Ehe ein Problem darstellen. "Vanessa ist von Natur aus eine sehr zurückgezogene Person und fühlt sich mit der vielen Aufmerksamkeit auf der Weltbühne überhaupt nicht wohl“, berichtet ein weiterer Insider.

Insgesamt sind sich die Quellen sicher: Die Ehe von Trump Junior steht kurz vor dem Aus, das Paar lebt getrennte Leben. Allerdings würden die Dinge wohl - genau wie beim Vater - privat geregelt werden.

Offizielle Bestätigung: Scheidung eingereicht

Inzwischen ist die Trennung jedoch amtlich: Vanessa Trump hat am Donnerstag in New York die Scheidung eingereicht. US-Medien zitieren aus einer gemeinsamen Erklärung des Paars, sie würden immer großen Respekt füreinander und ihre Familien haben. Ihre fünf Kinder blieben ihre oberste Priorität. Man bitte nun darum, die Privatsphäre zu respektieren.

Das Weiße Haus wollte die Scheidung nicht kommentieren und verwies auf die Trump Organization. Das ist die Dachorganisation der Unternehmen des US-Präsidenten, für die sein ältester Sohn arbeitet. Der US-Präsident selbst ist zwei Mal geschieden.

Den Gerichtsdokumenten zufolge, aus denen alle New Yorker Zeitungen zitieren, erwartet Vanessa Trump eine gütliche Scheidung ohne größere Auseinandersetzungen. Donald Trump Junior und Vanessa lernten sich im Jahr 2003 bei einer Modenschau kennen. Vanessa Trump ist Psychologin. 2005 wurde das Paar getraut. Ihr erstes Kind machte Donald Trump zehn Jahre, bevor er US-Präsident wurde, zum Großvater.