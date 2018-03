US-Ermittler haben den mutmaßlichen Absender des verdächtigen Briefes an den Sohn und die Schwiegertochter von Präsident Donald Trump festgenommen. Der 24-Jährige soll insgesamt fünf mit weißem Pulver gefüllte Umschläge verschickt haben, sagten Bundesermittler in Boston laut Medienberichten vom Donnerstag.

Neben dem Brief an Donald Trump Jr. und seine Frau Vanessa habe er auch Umschläge an Model und Schauspieler Antonio Sabato Jr. geschickt, der derzeit für einen Sitz im Abgeordnetenhaus kandidiert.

Beim weißen Pulver, das die Trumps erreichte, habe es sich um Speisestärke gehandelt, hieß es. "Ich bin überrascht, dass dein Vater dich im Fernsehen sprechen lässt. Du, der Familientrottel. Eric sieht klug aus", hieß es in dem aus Boston verschickten Brief laut einem Bericht des Senders NBC. Eric Trump (34) ist der jüngere Bruder von Donald Trump Jr. (40).

Vanessa Trump, Schwiegertochter des US-Präsidenten, war wegen des Briefs vorsorglich ins Krankenhaus gebracht worden. Donald Trump Jr. bezeichnete es anschließend als "verabscheuungswürdig, dass einige ihre gegensätzlichen Meinungen mit solch beunruhigendem Verhalten" kundtun. Das Paar hat fünf gemeinsame Kinder.