An dieser Stelle versorgen wir Sie täglich mit dem neuesten Klatsch und Tratsch aus der Welt der Stars und Sternchen. Viel Vergnügen!

Andreas Gabalier plant 2020 großes Fan-Festival in München

Der Musiker Andreas Gabalier (34) hat sich für seine Fans etwas besonderes überlegt: Ein riesengroßes Fan-Festival auf dem Messegelände in München. Die Veranstaltung soll eine Feier für die "große, gewachsene Fanfamilie" sein und in den Sommerferien am 15. August 2020 stattfinden, wie der selbst ernannte "Volks-Rock'n'-Roller" am Montag in München sagte.



Es soll ein Rahmenprogramm von früh bis spät geben - unter anderem einen Vergnügungspark, einen Biergarten und eine Fanmeile. Der Eintritt auf das Fan-Gelände soll kostenlos sein. Als Höhepunkt ist dann ein Open-Air-Konzert für mindestens 100.000 Gäste geplant. Der Vorverkauf dafür hat bereits am Montag begonnen.

Gabalier habe sich gefragt, was es nach seinen Erfolgen in den vergangenen zehn Jahren noch gebe. 2019 spielte er eine große Stadiontournee - unter anderem im Münchner Olympiastadion und dem Wiener Ernst-Happel-Stadion. Dann sei ihm die Idee des Festivals gekommen. "Das wird der Kick-Off in das neue Jahrzehnt."

Aktuell gönnt sich der österreichische Musiker eine Pause vom Medienrummel und verbringt die Zeit in den Bergen. Er habe diese Auszeit bitterlich nötig gehabt, sagte der Musiker, auch nach der Trennung von seiner langjährigen Freundin Silvia Schneider.

Kritiker werfen dem Musiker rechtspopulistische, homophobe und frauenfeindliche Tendenzen vor. Ein Albumcover von 2011 zeige Gabalier etwa in seltsamer Pose, den Körper vornübergebeugt und Arme und Beine merkwürdig verrenkt. Ein menschliches Hakenkreuz, befanden manche. Als frauenverachtend gilt vielen das Video zum Song "Hallihallo", das vom tiefen Dekolleté einer Frau zu einem prallen Kuheuter überblendet wird - welches Gabalier melkt. Der Österreicher selbst distanziert sich von den Anschuldigungen und bezeichnet die Vorwürfe als haltlos.

YouTuberin Bibi ist erneut schwanger

Das YouTuber-Paar Bianca "Bibi" Claßen (26) und Julian "Julienco" Claßen (26) bekommt erneut Nachwuchs - und erntet mit dieser Nachricht Millionen Klicks. Ein rund elfminütiges Video auf Bibis YouTube-Kanal "Bibi's Beauty Palace", in dem das Paar über die Schwangerschaft spricht, schauten sich innerhalb eines Tages mehr als 2,5 Millionen Nutzer an.



Ein ähnlicher Clip auf dem Kanal ihres Mannes sammelte über 1,2 Millionen Klicks. "Wir sind einfach nur happy & freuen uns riesig, unser Glück endlich mit euch teilen zu können", schrieb die Influencerin am Sonntag auf Instagram. Das Paar wolle ihre Fans in den kommenden Monaten an "dieser spannenden Reise" teilhaben lassen. In einem der Videos berichtet sie, bereits im sechsten Monat schwanger zu sein.

Bianca und Julian Claßen sind Deutschlands erfolgreichstes YouTuber-Paar mit zusammen mehr als neun Millionen Followern. Die Jugendfreunde aus Köln heirateten im September 2018, einen Monat spät kam ihr erster Sohn auf die Welt. Der Clip, in dem sie Bibis erste Schwangerschaft ankündigten, war mit mehreren Millionen Aufrufen das erfolgreichste Nicht-Musik-Video des Jahres 2018 bei YouTube-Nutzern aus Deutschland.

Charlize Theron und Antonio Banderas bekamen "Hollywood Film Awards"

Oscar-Preisträgerin Charlize Theron (44, "Monster") ist bei den "Hollywood Film Awards" mit einem Preis für ihre Karriere ausgezeichnet worden. Als beste Schauspieler wurden bei der Gala am Sonntagabend (Ortszeit) in Los Angeles Antonio Banderas ("Leid und Herrlichkeit") und Renée Zellweger ("Judy") geehrt, für die besten Nebenrollen Al Pacino ("The Irishman") und Laura Dern ("Marriage Story").

Die "Hollywood Film Awards" wurden zum 23. Mal verliehen und gelten in den USA als Auftakt der Trophäensaison, die im Februar mit der Oscar-Verleihung endet. Unter den Stars auf dem roten Teppich waren auch Matt Damon, Nicole Kidman, Martin Scorsese und Christian Bale. Moderiert wurde die Gala von Komiker Rob Riggle.



Roland Emmerich glaubt nicht an Film ganz ohne Menschen

Der deutsch-amerikanische Regisseur Roland Emmerich (63) glaubt nicht, dass animierte Filme in Zukunft ganz ohne Menschen auskommen. In einem Animationsfilm übernehme auch heute noch ein Schauspieler die Stimme. "Ob das jetzt ein 'Lego'-Film ist oder eine fünfte Fassung von 'Toy Story'", sagte Emmerich der Deutschen Presse-Agentur.

© Marco Garcia/Getty Images for Lionsgate Entertainment/AFP Roland Emmerich

"Bei der Stimme wird man immer versuchen, einen Schauspieler zu benutzen, weil es billiger und einfacher ist", sagte Emmerich. Inzwischen würden aber schon Filme gemacht, die sehr real aussähen, etwa die Neuverfilmung von "König der Löwen".

Für ihn sind solche Filme mitunter auch "creepy" ("gruselig"). "Das hat mir überhaupt nicht gefallen", sagte Emmerich. Nach Filmen wie "Independence Day", "The Day After Tomorrow" und "White House Down" beschäftigt sich Emmerich in seinem neuen Film mit dem Zweiten Weltkrieg. "Midway - Für die Freiheit" kommt am 8. November ins Kino.