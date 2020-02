An dieser Stelle versorgen wir Sie täglich mit dem neuesten Klatsch und Tratsch aus der Welt der Stars und Sternchen. Viel Vergnügen!

Andrea Berg sagt Konzert ab

Der Sturm hat Andrea Berg und ihren Fans einen Strich durch die Rechnung gemacht. Am Sonntagabend hätte der Schlagerstar in der OWL-Arena in Halle auftreten sollen. Aufgrund des Sturmtiefs Sabine empfahlen die Behörden allerdings, das Konzert abzusagen. Und das tat Andrea Berg schließlich auch.

Auf Facebook schrieb sie: "Genau wie ihr hatte ich mich bereits riesig auf den heutigen Konzertabend bei Euch in Halle gefreut. Die Sicherheit aller Beteiligten steht aber immer über allem. Deshalb unterstütze ich nach den Wetterprognosen die Entscheidung der Behörden, unser Konzert aufgrund des Orkantiefs Sabine nicht stattfinden zu lassen."

Einige Stunden später machte sie sich noch einmal in Bild vor Ort: "Ich bin nochmal zur Arena gefahren - es war die richtige Entscheidung, das Konzert heute Abend abzusagen. Bitte passt auf euch auf, wo immer ihr gerade unterwegs seid ..."

Fritzi Haberlandt ist genervt von Kommentaren über ihr Aussehen

Fritzi Haberlandt ist genervt von Kommentaren, sie sehe "nicht klassisch schön" oder "ungewöhnlich" aus. "Das nervt mich bis heute", sagt die 44-Jährige der Zeitschrift "Zeit Campus". "Es sollte egal sein, wie man aussieht, ist es aber nicht."

Als Teenager habe sie sich die Haare abrasiert, um der Sängerin Sinead O'Connor zu ähneln. Das sei aber nicht aufgegangen: "Ich sah leider aus wie ein Junge." Als Schauspielerin habe sie später rote Teppiche gemieden und nicht fotografiert werden wollen, sagte die Schauspielerin. Unterdessen habe sie ihren Frieden damit gemacht, dass solche Pressetermine Teil ihres Jobs seien.

Zu ihrem Aussehen sagte Haberlandt: "Ich bin unverwechselbar und auch deshalb so erfolgreich." Die Schauspielerin ist unter anderem Trägerin des Bayerischen Filmpreises 2000 und des Deutschen Filmpreises 2004. Sie spielte am Hamburger Thalia-Theater, am Wiener Burgtheater und ist derzeit in der TV-Erfolgsserie "Babylon Berlin" zu sehen.

So schön schwanger ist Lena Gercke

Am 12. Jänner postete Lena Gercke auf Facebook ein Foto, auf dem sie mit bereits riesigem Babybauch zu sehen war. Dazu schrieb sie: "1+1=3". Das ist vier Wochen her. Inzwischen dürfte der Babybauch noch um einiges gewachsen sein.

Nun veröffentlichte das Model ein Bild auf Instagram, das sie vor einem wolkenverhangenen Himmel, bekleidet mit einem knappen Top, einem Rock und Stiefeln, zeigt. Das Foto kommentierte Lena mit "Grey outside but we're smiling inside".

Pamela Anderson gesteht großen Fehler ein

Das Eheglück hielt nicht lange. Anfang Jänner gaben sich Pamela Anderson und der Produzent Jon Peters das Ja-Wort. Wie die "Baywatch"-Darstellerin nun einem Insider von "Page Six" berichtet, bereute sie diese Entscheidung bereits nach eineinhalb Tagen. Sie konnte sich nicht des Eindrucks erwehren, dass ihr frisch angetrauter Gatte sie zu kontrollieren versuchte. Ihr zufolge haderte er damit, dass Pamela finanziell unabhängig bleiben wollte.

Also machten die beiden kurzen Prozess und trennten sich wieder voneinander. Das war übrigens nicht das erste Mal, dass Pamela und der heute 74-Jährige diesen Prozess durchliefen. Vor 30 Jahren waren die beiden schon einmal ein Paar. Auch damals klappte es - offensichtlich - nicht. Tja, manche Sachen sollte man halt nicht wiederholen.

Auf Haus-Tour mit den Geissens

Carmen und Robert Geiss sind viel unterwegs. Besonders wohl fühlen sie sich aber in ihrer "bescheidenen Hütte" im französischen Valberg. Dort haben sie sich eine urige Hütte eingerichtet, die praktischerweise nur eineinviertel Stunden von Monaco entfernt ist. "Mit dem Helikopter sind es gerade mal zwölf, dreizehn Minuten", sagt Robert Geiss. Ob es im Urlaub schließlich nach Nizza oder doch nach Valberg geht, das dürfen laut Carmen und Robert meist die Kinder entscheiden.