Natia Todua ist "The Voice of Germany". Die 21-Jährige aus dem Team von Samu Haber setzte sich im Finale am Sonntag Abend gegen Benedikt Köstler, Anna Heimrath und BB Thomaz durch.

Die Erleichterung bei Samu Haber war groß: Bei seiner vierten Teilnahme als "The Voice"-Coach konnte endlich einer seiner Schützlinge den Sieg einfahren. Die Zuschauer wählen Natia Todua, das ehemalige Au-Pair-Mädchen aus Georgien, mit klaren 50,10 Prozent zur Siegerin.

© ProSieben/SAT.1/Richard Hübner Natia Todua

"Ich habe mir gedacht, dass ein paar Freunde und Bekannte für mich anrufen, aber über 50 Prozent …? Das habe ich nicht erwartet und ich bin wirklich sehr dankbar! Ich kann in Deutschland meinen Traum leben und als Musikerin arbeiten", meinte Natia kurz nach ihrem Sieg. "Natia hat von Anfang an so einen unfassbaren Job gemacht. Ich bin so, so stolz auf sie", freut sich ihr Coach Samu Haber.

© ProSieben/SAT.1/Richard Hübner Natia im Duett mit ihrem Coach Samu

Mit rund 25 Prozent der Zuschauer-Stimmen landete der 17-jährige Benedikt Köster aus dem Team von "The Voice of Germany-"Neuling Mark Forster auf dem zweiten Platz.

© ProSieben/SAT.1/Richard Hübner Benedikt im Duett mit Coach Mark

Mit dem dritten Platz musste sich die Grazerin Anna Heimrath begnügen. Die 20-Jährige aus dem Team von Michi Beck und Smudo hatte aber laut eigener Aussage ohnehin nicht mit dem Sieg gerechnet.

© ProSieben/SAT.1/Richard Hübner Anna Heimrath im Duett mit James Blunt

Auf dem undankbaren letzten Platz landete Yvonne Catterfelds Talent BB Thomaz. Für die 33-jährige Vollblutmusikerin eine echte Enttäuschung.

© ProSieben/SAT.1/Richard Hübner Yvonne Catterfeld und BB Thomaz