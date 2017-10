Es geht endlich wieder los. Am Donnerstagabend startet auf ProSieben die 7. Staffel von "The Voice of Germany". Die nächste Folge gibt es am Sonntag auf SAT.1 zu sehen. In der Jury sitzen dieses Jahr Yvonne Catterfeld, Michi Beck & Smudo, Samu Haber sowie Neu-Coach Mark Forster.

Die Coaches kämpfen dieses Jahr so leidenschaftlich wie nie um Talente für ihr Team. Schon nach fünf Sekunden haut Yvonne Catterfeld bei einer Kandidatin auf den Buzzer. Samu Haber lässt sich nur zwei Sekunden mehr Zeit. Am Ende ihres Auftrittes blickt die Sängerin aus Düsseldorf in die Gesichter aller Coaches von "The Voice of Germany". Alle wollen die Frau mit der Power-Stimme für ihr Team gewinnen.

© SAT.1/ProSieben/Richard Hübner

Noch nie haben alle Coaches so häufig gleichzeitig den Buzzer gedrückt, noch nie wollten die Coaches so häufig dasselbe Talent für ihr Team begeistern wie in dieser Staffel. Im Kampf um die besten Stimmen zeigen sich Yvonne Catterfeld, Michi Beck & Smudo, Samu Haber und Mark Forster extrem siegeshungrig. "Nach wie vor hat noch keine Frau gewonnen, deshalb wird es wirklich Zeit!", meint Yvonne Catterfeld.

© SAT.1/ProSieben/Richard Hübner

Doch Michi Beck und Smudo sind überzeugt: "Die Fantas sind wieder auf Siegeskurs - Staffel sieben wird unsere Glücks-Staffel." Samu Haber wiederum meint: "Der Sieg muss endlich dem Finnen gehören." Er muss sich gegen die schnell sprechenden deutschen Coaches durchsetzen. "Ich verstehe mittlerweile etwa die Hälfte von dem, was sie sagen. Richtig schwer wird es, wenn Mark oder die Fantas sprechen - beide haben einen seltsamen Akzent. Ich sitze dann dort und denke nur: 'Waaas?' Dann muss ich einfach mein eigenes Ding machen", meint der Finne im Interview.

© SAT.1/ProSieben/Richard Hübner

Über Mark Forster, den Neuzugang in der Jury, freut sich Samu Haber: "Mark und ich kannten uns vorher nicht, aber es läuft super gut. Ich muss zugeben, dass ich seine Musik sehr gerne höre. Er ist verrückt, super lustig, unterhaltsam und extrem entspannt. Und wenn es um die Kämpfe unter den Coaches geht, ist er wirklich stark. Er ist verbal so schnell - in der Hinsicht bin ich ihm total unterlegen."

© SAT.1/ProSieben/Richard Hübner

Wie schon in den letzten Jahren führen auch heuer wieder Lena Gercke und Thore Schölermann durch die Staffel. sie zittern Backstage mit den Familien und Freunden der Kandidaten mit. "Das hört sich blöd an, aber in den Blind Auditions wachsen meine Familie und Freunde um gefühlt 500 Leute an, weil ich mit den Talenten und ihren Begleitern genauso mitfiebere, wie mit meinen eigenen Freunden. Ich würde fast sagen, dass ich aufgeregter bin als sie selbst", meint Thore Schölermann.

© SAT.1/ProSieben/Richard Hübner

The Voice of Germany

ab 19. Oktober 2017, donnerstags auf ProSieben und ab 22. Oktober 2017, sonntags in SAT.1, jeweils um 20.15 Uhr

Alle Infos finden Sie unter the-voice-of-germany.de