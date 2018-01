Eigentlich sollte ja erst kommenden Mittwoch bekannt gegeben werden, welcher prominente Gast Richard Lugner heuer zum Opernball begleiten wird. Wie es scheint, wurde das Rätsel aber schon jetzt gelüftet.

THEMEN:

"Es ist eine Schauspielerin aus Los Angeles. Mehr sage ich nicht", meinte Lugner erst gestern gegenüber News.at. Und noch ein Tipp: Er kenne seine Ballbegleitung. Was keineswegs immer so war. Mehr ließ sich der Baumeister vorerst nicht entlocken. Bereits einen Tag später hat das Rätselraten, wie es scheint, ein Ende.

Die offizielle Bekanntgabe von Richard Lugners Opernball-Stargast sollte an sich erst am Mittwoch stattfinden. Die "Bild"-Zeitung hat diesen Plan aber kurzerhand durchkreuzt und die Bombe platzen lassen: Niemand anderer als Jane Fonda soll am 8. Februar an Mörtels Seite über die Treppen der Wiener Staatsoper schreiten.

Das waren Richard Lugners bisherige Opernball-Stargäste

Letztes Jahr geleitete Goldie Hawn den Baumeister zum Ball der Bälle. Lugners Tradition, eine berühmte Dame zum Opernball einzuladen, besteht übrigens seit 1992. Unter den bisherigen Stargästen waren etwa Sophia Loren, Sarah Ferguson, Pamela Anderson, Paris Hilton und Kim Kardashian.

© APA/GEORG HOCHMUTH Goldie Hawn mit Richard Lugner am Opernball 2017