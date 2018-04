Gerüchten zufolge soll Brad Pitt in Neri Oxman eine neue Liebe gefunden haben. Diese Nachricht dürfte seine Ex Angelina Jolie wohl überfordert haben.

Brad Pitt und Angelina Jolie - ihre Trennung erschütterte die Promi-Welt. Gerüchten zufolge soll Brad nun eine neue Freundin haben - seine Noch-Ehefrau soll deswegen angeblich einen Nervenzusammenbruch erlitten haben.

Pitts angebliche Liebelei mit Star-Architektin und MIT-Professorin Neri Oxman sollen der Grund dafür gewesen sein, das berichtet die US-Gazette "Star".

Gerüchten zufolge soll die Schauspielerin rasend vor Eifersucht sein, weil ihr Ex-Mann bereits "Ersatz" für sie gefunden haben soll. Besonders pikant: Die neue Frau an Pitts Seite sieht Angelina Jolie sehr ähnlich.

Neri Oxman ist eine gefeierten Professorin und Star-Architektin. Seit sechs Monaten schon sollen sie und Brad Pitt sich nun schon heimlich treffen. "Brad wurde spät in der Nacht bei mehreren Gelegenheiten in ihrem Apartmentgebäude gesichtet und tauchte auch am nächsten Morgen auf, nachdem sie gegangen war, um zu unterrichten", so ein Insider gegenüber "US Weekly".