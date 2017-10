Angelina Jolie soll frisch verliebt sein. Und zwar in einen Milliardär. Einen Milliardär, der scheinbar Freude daran hat, die Ex-Frauen berühmter Schauspieler zu trösten.

US-Medienberichten zufolge datet Angelina Jolie seit kurzer Zeit den Milliardär Elon Musk. Der 46-Jährige ist durch seine Beteiligung an der PayPal-Gründung sowie mit dem privaten Raumfahrtunternehmen SpaceX oder dem Elektroautohersteller Tesla bekannt geworden. Zuletzt war Elon Musk mit Amber Heard liiert, der Ex-Frau von Johnny Depp. Hat er sich nun die Ex von Brad Pitt geschnappt?

© imago/E-PRESS PHOTO.com Angelina Jolie sieht glücklich aus - ist sie frisch verliebt?

Zur Premiere ihres Films "First They Killed My Father" erschien Angelina Jolie kürzlich zusammen mit ihren sechs Kindern Maddox, Pax, Shiloh, Zahara, Knox und Vivienne. Die Schauspielerin wirkte sehr glücklich. Etwa auch deshalb, weil es einen neuen Mann in ihrem Leben gibt?

© imago/E-PRESS PHOTO.com Angelina Jolie mit ihren Kindern

Aufgrund ihrer Zusammenarbeit an humanitären Projekten kennen sich Angelina Jolie und Elon Musk bereits seit einigen Jahren. Die bekannte US-Bloggerin Janet Charlton behauptet nun allerdings, aus der platonischen Freundschaft hätte sich inzwischen mehr entwickelt. In den letzten Wochen sollen sich die beiden mehrmals heimlich in Las Vegas getroffen haben, um einander besser kennenzulernen.

Having moo moo at Moo Moo Gold Coast with @AmberHeard, @CreepyPuppet and @CowanFilms Ein Beitrag geteilt von Elon Musk (@elonmusk) am 23. Apr 2017 um 16:42 Uhr

Angelina Jolie hat letzten September nach über zwölf gemeinsamen Jahren die Scheidung von Brad Pitt eingereicht. Elon Musk hat ein turbulentes Liebesleben hinter sich. In erster Ehe war der Milliardär mit der Fantasy-Autorin Justine Wilson verheiratet, das Paar hat fünf Söhne - Zwillinge und Drillinge. Nach der Scheidung ehelichte er die Schauspielerin Talulah Riley. Das Paar ließ sich scheiden, heiratete erneut, reichte erneut die Scheidung ein, versöhnte sich - und trennte sich 2016 endgültig. Zuletzt war Elon Musk mit der Schauspielerin Amber Heard liiert, die Beziehung scheiterte Anfang August dieses Jahres.